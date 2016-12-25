للمرة الثانية في أسبوع.. أم تبيع طفلها بعشرة آلاف درهم

أقدمت أم اندونيسية على بيع طفلها الرضيع، لرجل مقابل 10 آلاف درهم، وذلك بمساعدة سيدتين من ذات الجنسية.

الشرطة ضبطت السيدة وهي تحاول بيع طفلها في كمين كانت قد أعدته الشرطة وتمت إحالتها مع باقي المتهمات إلى النيابة العامة ومنها إلى القضاء حيث نظرت محكمة جنايات الشارقة أولى جلسات القضية صباح اليوم.

ووجهت المحكمة برئاسة القاضي حسين العسوفي تهمة الاتجار بالبشر، لثلاث متهمات حضرت اثنتان منهمن وتغيبت واحدة كما استمعت إلى شهادة ملازم في شرطة الشارقة شارك في ضبط المتهمة أثناء عملية بيع الطفلة في منطقة المجاز وقررت تأجيل الدعوى إلى جلسة يوم 9 نوفمبر ‏المقبل.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن الشرطة تلقت معلومات عن اعتزام امرأة بيع طفل حديث الولادة مقابل مبلغ مالي يقدر بـ 10 آلاف درهم، وعلى أثرها تم تشكيل فريق للتحري عن الواقعة ومسايرة المشتبه فيها من أجل ضبطها متلبسة بالجريمة، وقامت بالفعل ببيع الطفلة إلى مصدر سري تقمص دور المشتري ودفع المبلغ المطلوب.

يذكر أن محكمة جنايات أبوظبي قد نظرت قضية مشابهة الأسبوع الماضي.