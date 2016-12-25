الحكم بإعدام حارس أمن لقتل طالب إعدادى بعد هتك عرضه بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

قضت محكمة جنايات البحر الأحمر، برئاسة المستشار عبد الباسط قاسم، رئيس المحكمة، بإعدام حارس أمن بشركة خاصة بعد تأييد إبداء الرأى الشرعى من قبل مفتى الجمهورية لقيامه بهتك عرض تلميذ بالإعدادى المهنى بالغردقة وقتله بتهشيم رأسه بحجر.

تلقى اللواء حمدى الجزار، مدير أمن البحر الأحمر، آنذاك إخطارا من الرائد أسامة مهران معاون أول مباحث قسم شرطة أول الغردقة، يفيد تلقيه بلاغاً من خفير إحدى العمارات السكنية بمنطقة السقالة تحت الإنشاء بعثوره على جثة لطفل، داخل المبنى تحت الإنشاء وبها عدة إصابات ودماء ومهشمة الرأس.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ الواقع أمام مقر قوات فرق أمن البحر الأحمر، وعلى رأس تلك القيادات العميد دكتور منتصر عويضة مفتش الأمن العام آنذاك والعميد صلاح فراج رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن البحر الأحمر، فى ذلك التوقيت واللذان أمرا بتشكيل فريق بحث قاده الرائد أسامة مهران معاون أول مباحث القسم.

وتوصلت تحريات فريق البحث إلى أن الجثة لطالب إعدادى يدعى "مصطفى. د " يبلغ من العمر 12 عاماً، وان وراء ارتكاب الواقعة، شاب يعمل فرد أمن بشركة خاصة بالبحر الأحمر، كان على معرفة جيدة بالقتيل، استدرجه عندما كان المجنى عليه يبحث عن دراجته الذى فقدها، وأقنعه بالبحث معه عنها وعند العمارات تحت الأنشاء، دخل الجانى بالمبنى بعد أن أبلغه بالبحث بداخلها عن دراجته وقضاء حاجته أيضاً، وقام باغتصابه عنوة، وعندما قال إنه سوف يبلغ أهله بما حدث له قام بضربه على رأسه بحجر مما تسبب فى فتح رأسه وعندما أسرع الطفل للهروب، سدد له عدة ضربات أودته قتيلاً.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بالواقعة إلى أن قضت محكمة جنايات البحر الأحمر اليوم حكمها بإحالة أوراقه للمفتى لإبداء الرأى فى إعدامه.