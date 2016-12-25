مصرع إمام مسجد سقط من أعلى سطح منزله بالبحيرة

البحيرة جمال أبو الفضل - ناصر جودة

استقبل مستشفى إيتاى البارود العام بالبحيرة، اليوم سعد محمد محمد البرلسى، إمام وخطيب مسجد، ومقيم قرية السوالم "جثه هامدة"، إثر إصابته بكسر بعظام الجمجمة، إدعاء سقوط من أعلى سطح المنزل.

تم إخطار اللواء علاء الدين شوقى مدير أمن البحيرة، بالواقعة وبالفحص وسؤال شقيقه " سعيد محمد " ، مدرس ومقيم بذات الناحية، قرر أنه أثناء تواجد شقيقه أعلى سطح المنزل لتعديل طبق الدش إنزلقت قدماه وسقط أرضاً، ما أدى لوفاته ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك .

ورد تقرير مفتش الصحة، يفيد أن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة، أدى إلى نزيف بالمخ وكسر بالكوع الأيمن، نتيجة سقوطه من أعلى، والإصطدام بجسم صلب ولاتوجد شبهه جنائية فى الوفاة .

و تحرر المحضر 16263/2016 إدارى المركز وجارى العرض على النيابة العامة .