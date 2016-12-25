مدير مدرسة بالبحيرة يتهم عاملا بسرقة 1500جنيه وشاشتى كمبيوتر

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

اتهم مدير مدرسة قرية البيضا الإبتدائية الحديثة بكفر الدوار، فى البحيرة، عامل بسرقة 1500 جنيه و2 شاشة حاسب آلى، وتمكن رجال مباحث البحيرة من ضبط المتهم.

كان اللواء علاء الدين شوقى مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من اللواء محمد خريصة مدير المباحث من مركز شرطة كفر الدوار من "عادل عبد الحكم عبد الفتاح عبد الحليم" مدير مدرسة قرية البيضا الابتدائية الحديثة بكفر الدوار ومقيم بذات القرية باكتشافه سرقة مبلغ 1500 جنيه من داخل درج مكتبه و2 شاشة حاسب آلى من حجرة رياض الأطفال بالمدرسة، واتهم "سعد م م" عامل خدمات سابق بالمدرسة ومقيم قرية دفشو دائرة المركز بارتكاب الواقعة.

وبالانتقال والمعاينة تبين سلامة جميع نوافذ وأبواب المدرسة وعدم وجود ثمة بعثرة بمحتوياتها، وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز برئاسة المقدم أحمد سمير رئيس المباحث من ضبط المشكو فى حقه.

وبمواجهته أنكر ارتكابه الواقعة وانتقل خبراء قسم الأدلة الجنائية لمعاينة محل الحادث فنيًا، وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.