جني الأرباح يدفع البورصة للتراجع في مستهل التعاملات

استهلت البورصة تعاملاتها الصباحية اليوم الأحد، على تراجع، متأثرة بعمليات جني الأرباح، ليهبط المؤشر الرئيسي “إيجي أكس 30″ بنسبة 0.66% او ما يعادل 82 نقطة، ليصل إلى مستوى 12338 نقطة، بعد تراجع عدد من الأسهم القيادية.

وانخفض سهم البنك التجاري الدولي، صاحب أكبر وزن نسبي بالمؤشر الرئيسي، بنسبة 0.49% عند سعر 71.5 جنيه بتداوات 925 ألف جنيه.

وتراجع سهم هيرمس بنسبة 1.89% عند سعر 23.89 جنيه، بتداولات 6.3 مليون جنيه بحلول الساعة 10:4 دقيقة.

وبلغت قيمة التداولات 248 مليون جنيه بحجم تداول 60 مليون سهم نفذت من خلال 6 الآف صفقة.

وصعد مؤشر “إيجي أكس 70″ بنسبة0.34% عند مستوى 463 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجي أكس 100″ بنسبة 0.15% عند مستوى 1098نقطة.

واتجهت تعاملات المصريين للبيع بصافي 636 مليون جنيه، بينما اتجه العرب والأجانب للشراء بصافي 3.2 مليون جنيه، و632.8 مليون جنيه.

واتجهت تعاملات الأفراد للبيع بصافي 620.6 مليون جنيه، بينما اتجهت المؤسسات للشراء.