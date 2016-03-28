مصر للطيران تطلق حملتها «أجازتك في مصر» مع بداية العام الجديد

قال صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، ان الشركة تقدم برامج سياحية متكاملة، تشمل الطيران والإقامة لكل من مدن شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، وذلك بأسعار تنافسية تلائم كافة رغبات الركاب ، وقال أن البرامج تحت رعاية شريف فتحي وزير الطيران المدني ، وحرصا من الشركة الوطنية على تنشيط السياحة الداخلية في مدن الجذب السياحى لذلك تم إطلاق أكبر حملة تسويقية للفترة الحالية بعنوان “أجازتك في مصر” والتى تتزامن مع بدء فترة أعياد رأس السنة وأجازة نصف العام .

واشار مسلم، الي ان الشركة تقدم برامج شاملة الاقامة وتذاكر الطيران ، تبدأ أسعارها من 2199 جنيها مصريا بفنادق 4 نجوم ، وتشمل الإقامة لمدة 4 أيام و3 ليالى ، بالإضافة إلى برامج فنادق 5 نجوم بسعر تنافسي أيضا وهو 2399، وقال بإمكان ركاب الشركة الاستمتاع بهذه العروض بدء من 1 يناير القادم وحتى شهر مارس 2017 .

وكانت مصرللطيران قد دشنت حملة “أجازتك فى مصر” لأول مرة خلال الصيف الماضى، والتى لاقت نجاحا كبيرا بين ركاب الشركة ، وتم بيع ٦٠٠٠ برنامج من البرامج السياحية المتكاملة التى طرحتها كل من شركات السياحة الكرنك والخطوط الجوية وإكسبريس ، بالتعاون مع بعض الفنادق الكبرى بأسعار تنافسية شاملة تذاكر الطيران والإقامة لكل من شرم الشيخ و الغردقة والأقصر .

وأضاف مسلم انه بجانب البرنامج السياحي المتكامل طرحت مصرللطيران اسعار تنافسية علي تذاكر السفر فقط الي شرم الشيخ والغردقة والاقصر واسوان تبدأ من 650 جنيه للاتجاه الواحد و1250 للذهاب والعودة شاملة الرسوم والضرائب .