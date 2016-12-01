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«الشركة».. أول برنامج اقتصادي برعاية البورصة في التلفزيون المصري

25 ديسمبر Ona حوادث و محاكم 0 65

[المحتوى من Ona]

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كتبت- إنجي لطفي

يستعد قطاع الأخبار بالتلفزيون المصرى، بالتعاون مع شركة صوت القاهرة للصوتيات و المرئيات لإطلاق أول برنامج اقتصادى من نوعه فى قطاع الأخبار  ذو رعاية إعلانية.

البرنامج بعنوان” الشركة”،  الذى سيعده و يقدمه الإعلامى محمود يوسف مدير إدارة النشرات الاقتصادية و العائد من فضائية CBC اكسترا يطلق عليه اسم “الشركة “.

و من المقرر أن  ينطلق البرنامج منتصف يناير المقبل بشكل يومى و يناقش أداء البورصة اليومى بالإضافة إلى أهم الموضوعات الاقتصادية على الساحة و يحظى البرنامج  بدعم من ( البورصة المصرية)  و(جمعية الأوراق المالية )و (شعبة الأوراق المالية بالغرفة التجارية).

كان الإعلامى محمود يوسف قد حصل على جائزة أفضل اعلامى اقتصادى عامي 2014 و2015 فى تصويت مباشر للمهتمين بالبورصة و سوق المال.

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