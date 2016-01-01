لليوم الثاني.. استمرار اغلاق بوغازي الاسكندرية والدخيلة بسبب الطقس

تعرضت الإسكندرية منذ الساعات الاولي من صباح اليوم الاحد، لامطار غزيرة وموجة من البرق والرعد مما اثر علي حركة سير المشاه والسيارات وذهاب الموظفين لاعمالهم والطلبة لمدارسهم واستمر اغلاق بوغازي الاسكندرية والدخيلة امام حركة الملاحة لليوم الثاني علي التوالي.

وأوضح المتحدث باسم هيئة ميناء الاسكندرية رضا الغندور، انه تقرر اغلاق البوغازين نظرا لزياة سرعة الرياح وارتفاعات الامواج، وحرصا علي عدم اصطدام السفن والبواخر ببعضها وسلامة الملاحة البحرية.

وأعلنت محافظة الاسكندرية وأجهزتها التنفيذية وشركة الصرف الصحي حالة الطوارئ لازالة المياه التي تراكمت ببعض الشوارع والميادين واسفل الكبارى وتسهيل مرور المواطنين، فيما عززت مديرية أمن الاسكندرية من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.

يذكر، أن الاسكندرية تتعرض لحالة من الطقس السيئ وسقوط الامطار من الخميس الماضي وذلك مع هبوب نوة “انواء الفيضة الصغري” وهي نوة ممطرة وتستمر لمدة 5 ايام تصاحبها رياح شمالية غربية.