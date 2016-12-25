استمرار غلق بوغازى الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية

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تعرضت الإسكندرية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم لأمطار غزيرة وموجة من البرق والرعد مما أثر على حركة سير المشاه والسيارات وذهاب الموظفين لأعمالهم والطلبة لمدارسهم واستمر إغلاق بوغازى الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة لليوم الثانى على التوالى.

وقال المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية رضا الغندور إنه تقرر إغلاق البوغازين نظرا لزيادة سرعة الرياح وارتفاعات الأمواج، وحرصا على عدم اصطدام السفن والبواخر ببعضها وسلامة الملاحة البحرية.

وأعلنت محافظة الإسكندرية وأجهزتها التنفيذية وشركة الصرف الصحى حالة الطوارئ لإزالة المياه التى تراكمت ببعض الشوارع والميادين وأسفل الكبارى لتسهيل مرور المواطنين.

وعززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.

يذكر أن الإسكندرية تتعرض لحالة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار من الخميس الماضى وذلك مع هبوب نوة "انواء الفيضة الصغرى" وهى نوة ممطرة وتستمر لمدة 5 أيام تصاحبها رياح شمالية غربية.