رئيس هيئة الطرق يعلن انتهاء تسوية أثار تعويم الجنيه على شركات المقاولات

كتب رضا حبيشى

أعلن اللواء عادل ترك رئيس هيئة الطرق والكبارى، انتهاء تسوية أثار قرار تعويم الجنيه على شركات المقاولات العاملة فى صناعة الطرق والكبارى، وذلك تنفيذا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة وزارة الإسكان وممثل فيها الجهات الأخرى المعنية لدارسة أثار تعويم الجنيه.

وأضاف رئيس هيئة الطرق والكبارى لـ"اليوم السابع" أنه تم الاتفاق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على الأسعار الجديدة للعقود القائمة بعد قرار تعويم الجنيه، بما يعوض فروق الأسعار للعقود القائمة قبل قرار التعويم، وبما لا يحدث أضرار للمقاولين من جراء قرار التعويم.

وقال اللواء ترك إنه تم مراعاة الزيادات فى أسعار الخامات والأدوات المستخدمة فى إنشاء الطرق والكبارى بعد قرار التعويم، وأنه الاتفاق تعديل أسعار العقود القائمة بما يتناسب مع هذه الزيادات، لافتا إلى أنه كان هناك حرص على سرعة تسوية أثار تعويم الجنيه حتى لا تحدث أضرار لشركات المقاولات بما يؤثر على المشروعات الجارى تنفيذها.