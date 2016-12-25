الحكم على 11 متهما بتهريب مساجين وقتل ضابط بالعياط اليوم

كتبت ندى سليم

تصدر الدائرة 8 جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة، اليوم الأحد، حكمها على 11 متهما بتهريب مساجين من سيارة ترحيلات فى منطقة العياط، وقتل ضابط وإصابة عدد من أفراد الشرطة.

ترجع تفاصيل القضية رقم 15246 لسنة 2010، إلى اتفاق المتهمين على تهريب المتهم "عبد العزيز.ح"، من خلال إطلاق الرصاص على سيارة الترحيلات بمركز العياط، وفى سبيل ذلك أعدوا أسلحة نارية وبيضاء، لاستهداف السيارة خلال سيرها بإحدى الطرق السريعة، وأطلقوا النار عليها، لإيقافها وتهريب السجين منها، وأسفر عن ذلك وفاة ضابط شرطة "محمد خليفة"، وإصابات متفرقة بعدد من المساجين والقوة المرافقة للسيارة.

أسندت النيابة للمتهمين الشروع فى قتل 13 من أفراد قوة التأمين المرافقة لسيارة الترحيلات بإطلاق النار عليهم بغية تهريب أحد المتهمين، واستعمال القوة مع موظفين عموميين بغرض تعطيلهم عن أداء وظيفتهم فى إعادة المتهم لقسم الشرطة.

وضمت قائمة المتهمين المحالين للمحاكمة كلا من حمزة عبد العزيز، ومحمود سعد سعد، ورمضان شعبان، وحمدى حمزة عبد العزيز، ورضا سعد سعد، وسند حمزة عبد العزيز، وعويس محمد نادى، وعبد العزيز حمزة عبد العزيز، وأحمد سعد سعد، ومحمد على عبد التواب، وعياد أحمد.