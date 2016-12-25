للمرة الأولى.. الرئيس اليمنى يزور مدينة المكلا منذ طرد تنظيم القاعدة

عدن (أ ف ب)

بدأ الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى زيارة إلى المكلا فى جنوب شرق اليمن فى أول زيارة له إلى المدينة منذ طرد تنظيم القاعدة منها فى أبريل الماضى، حسبما افاد الأحد مصدر حكومى.

وقال المصدر "الرئيس عبدربه منصور هادى وصل إلى مدينة المكلا مساء أمس السبت".

خضعت المكلا، كبرى مدن محافظة حضرموت، لسيطرة تنظيم القاعدة على مدى سنة قبل أن تطرده القوات الموالية للحكومة مدعومة من قوات التحالف بقيادة السعودية فى أبريل.

وقامت الإمارات بدور حاسم فى طرد جهاديى تنظيم القاعدة من المدينة التى شهدت فى الأشهر الماضية تفجيرات دامية نفذها تنظيم داعش المتطرف بينها مجموعة هجمات متزامنة فى 28 يونيو قتل فيها 42 شخصا.

ويشهد اليمن نزاعا مسلحا على السلطة منذ أكثر من 20 شهرا أوقع أكثر من سبعة آلاف قتيل ونحو 37 الف جريح، بحسب الأمم المتحدة.

وتشارك الامارات فى التحالف العسكرى الذى تقوده السعودية فى اليمن منذ مارس 2015 دعما لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادى فى مواجهة المتمردين الحوثيين.

والسبت أفاد مسئول عسكرى يمنى فرانس برس أن خمسة من المتمردين الحوثيين قتلوا فى غارة للتحالف استهدفت مركبة عسكرية فى شرق مديرية بيحان فى محافظة شبوة الجنوبية.

كما قتل ثلاثة مسلحين يمنيين ينتمون إلى قبيلة باعوضة فى محافظة شبوة فى كمين لمسلحى تنظيم القاعدة فى مدينة عزان، وفقا لمصادر أمنية.

وأوضحت المصادر أن مسلحى القاعدة اعترضوا مركبة تابعة لرجال من القبيلة "وأطلقوا عليها النار"، مضيفة أن رجال القبائل بداوا "التوافد إلى عزان بعد الحادثة للتصدى لتنظيم القاعدة".