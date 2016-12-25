إزالة 109 حالات تعدى على شريط المعاهدة لتأمين المجرى الملاحى ببورسعيد

بورسعيد - محمد فرج

أكد المهندس محمد إبراهيم مدير عام مديرية الزراعة ببورسعيد، أن حماية الأراضى تتابع مع الأجهزة المعنية المرور الدائم على القطاع الزراعى ورصد أية تعديات على أملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإبلاغ الوحدة المحلية والأجهزة الأمنية وجهة الولاية لاستصدار قرارات الإزالة .

وأوضح إبراهيم، لـ"اليوم السابع"، أنه تم بالفعل إزالة 109 حالات تعديات على أملاك الدولة بشريط المعاهدة لتأمين المجرى الملاحى بقناة السويس لقيامهم بالبناء بدون تراخيص على الأراضى الزراعية.

وأكد مدير عام مديرية الزراعة ببورسعيد، أن الحملات مستمرة لحماية الأراضى الزراعية التى تمثل ثروة تنموية لزراعة المحاصيل الزراعية والاستيراتيجية المنزرعة فى الموسم الشيتوى مثل بنجر السكر الذى يعطى إنتاجية عالية تصل لـ15 طنا للفدان الواحد.