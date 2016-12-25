بعد استبعادها من منصبها..وكيلة تعليم الجيزة:أبعدت 192 إخوانيا

كتب محمود طه حسين

استنكرت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة الجيزة السابقة، قرار إنهاء ندبها وكيلاً للوزارة دون سبب - على حد قولها.

وأضافت كشك، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنها تولت منصب وكيل الوزارة منذ أكتوبر 2014، وحققت مجموعة من الإنجازات على المستوى التربوى، حيث تم افتتاح عدد من المسارح المغلقة فى بعض المدارس، وأيضًا حصول طلاب على المراكز الأولى فى الأنشطة التربوية.

وأشارت كشك، إلى أنها تصدت لجماعة الإخوان فى المدارس، مؤكدة أنه تم استبعاد ما يقرب من 192 عنصرا إخوانيًا من المدارس خلال هذه الفترة، ما بين معلم وإدارى وقيادات، مشيرة إلى أنها تصدت لهذه المجموعات بكل قوة، إضافة إلى التصدى لوقائع فساد مالى فى إدارات العمرانية و6 أكتوبر وبعض الإدارات الأخرى.

وردت كشك، على ما أثير حول تلاقيها رشاوى والذى كان سببًا فى استبعادها من منصبها قائلة: اللى معاه دليل ضدى يطلعه ويقدمه، لافتة إلى أنها حاربت فسادًا استشرى فى كافة القطاعات بالمديرية، إضافة إلى تحقيق عدة إنجازات على كافة المستويات، منها الانتهاء من تجهيز 5 مسارح فى إدارة الشيخ زايد التعليمية لافتتاحهم الأسبوع المقبل، إضافة إلى بعض المسارح الأخرى فى المدارس والملاعب.

وأوضحت كشك، أنه بالنسبة لملف الدروس الخصوصية قطع شوط كبير فيه، حيث تم إغلاق ما يقرب من 100 سنتر على مستوى المحافظة، وكانت هناك خطة لإغلاق أى مركز يتم اكتشافه من قبل اللجنة المشكلة فى هذا الصدد.