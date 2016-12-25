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63%من القراء يتوقعون منح الحكومة 10% علاوة لغير الخاضعين للخدمة المدنية

25 ديسمبر اليوم السابع سياسية 0 81

[المحتوى من اليوم السابع]

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فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع موافقة الحكومة على منح علاوة الـ10% لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، توقع غالبية القراء تتوقع موافقة الحكومة على منح علاوة الـ10% لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.

وتوقع 63% من القراء موافقة الحكومة على منح علاوة الـ10% لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، بينما استبعد 31% من القراء موافقة الحكومة على منح علاوة الـ10% لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، فى الوقت الذى أعرب فيه 6% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

 

 


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