بالصور.. شكاوى من تسرب مياه الأمطار لمسجد "إنجى هانم" الأثرى بالإسكندرية

الإسكندرية – أسماء على بدر

تسببت مياه الأمطار فى موجة الطقس الشديدة التى تضرب محافظة الإسكندرية فى ترسب المياه داخل مسجد إنجى هانم بمنطقة محرم بك بالإسكندرية، الأثرى وتآكل الأسقف مما يهدد بانهيار المئذنة من شدة هطول الأمطار.

وقال محمد يسرى، أحد رواد المسجد، لـ"اليوم السابع" إن المسجد يعانى من إهمال شديد ويحتاج إلى ترميم بسبب هطول كميات كبيرة من الأمطار، ما دفع عمال المسجد بوضع أكياس بلاستيكية لتجميع المياه ومنع تسريبها إلى الأرضيات حتى لا يتضرر المصلون.

ومن جانبه قال الشيخ لطفى السباعى، مدير إدارة المتابعة بمديرية الأوقاف بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إنه تم إرسال لجنة لمعاينة المسجد وسيتم مخاطبة الهيئة الهندسية بالآثار لبدء أعمال الترميم التى لا يمكن أن تقام إلا من خلال متخصصين بالآثار.

بينما قال محمد متولى، مدير الآثار الإسلامية بالإسكندرية، إنه سيتم إرسال لجنة معاينة من قبل الإدارة الهندسية وتحديد أماكن الشروخات لبدء أعمال الترميم وإرسال كافة تكليفات الصيانة للأوقاف لصرفة من خلالها لبدء عملية التنفيذ.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أنه حسب القانون أن دور العبادة التى تقع تحت بند الأثر تشرف عليها الأوقاف ولكن اعمال الترميمات والصيانة تكون من خلال وزارة الآثار.