كرة السلة بالأهلى يواجه الزمالك للمرة الثانية بنهائى الدورى

ياسمين يحيى

تقام اليوم فعاليات الجولة الثانية من جولات الدورة المجمعة الثانية بالدور النهائى من دورى كرة السلة، حيث يلتقى الأهلى مع نظيره الزمالك، فى تمام الرابعة مساء، بصالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية .

كلاكيت تانى مرة.. الأهلى يواجه الزمالك فى دورى كرة السلة

يعد لقاء اليوم هو الثانى للفريقين خلال 72 ساعة، حيث سبق والتقى الأهلى مع الزمالك يوم 23 ديسمبر الجارى بنفس الصالة بالدورة المجمعة الأولى من الدور النهائى لكرة السلة أيضًا، وانتهت المباراة بفوز الزمالك بنتيجة 76/60.

مباريات كرة السلة بدون جماهير

كما يلتقى اليوم الاتحاد السكندرى مع طلائع الجيش، والجزيرة مع سبورتنج، على أن تختتم المنافسات غدًا، بتحديد بطل الدورى حامل لقب المرتبط لهذا الموسم، على تقام المباريات بدون حضور جماهيرى تنفيذا لقرار لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة برئاسة خالد القوصى، ويتصدر فريق كرة السلة بالأهلى قمة فرق الدورى حتى الآن، بعد أن تغلب على الاتحاد السكندرى أمس بنتيجة 62/49 فى الجولة الأولى، ووصل رصيده إلى 38 نقطة متصدرًا فرق الدورى.

كان فريق سلة الأهلى قد حقق لقب كأس دورى أبطال أفريقيا الأسبوع الماضى بعد تغلبه على ليبولو الأنجولى بختام البطولة الأفريقية