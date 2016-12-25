سعر الدولار والعملات اليوم الأحد 25/12/2016

سمر العشري

حيث واصلت أسعار العملة الأمريكية مقابل الجنيه في مصر ، صعودها المستمر في سوق الصرف ، وانتهت تعاملات الأسبوع بارتفاعات تاريخية رهيبة ، وصلت إلى عبور الدولار الأمريكي حاجز 19 جنيه لأول مرة .

وتزداد العملة الخضراء مقابل الجنيه يوميا ، ومن المتوقع مزيد من الارتفاع مع بدء عودة الاستيراد مرة أخرى ، وتشير أغلب التوقعات أن الزيادة المستمرة قادمة في سوق تداول العملات ، وأن الهبوط غير وارد تماما هذه الفترة الحالية .

ونجح قرار البنك المركزي تعويم الجنيه المصري في القضاء على سعر العملة الخضراء في السوق السوداء المصرية مقابل الجنيه ، وكان البنك الأهلي قد أطلق مبادرته المعروفة لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة لصالح 6500 عميل بتكلفة 5.3 مليار جنيه ، وقام الصندوق الاجتماعي بتوقيع ثلاثة عقود جديدة مع البنك الأهلي بمبلغ 342.6 مليون جنيه مصري .

وفي مبادرة أخرى من البنك المركزي، ناقش البنك خطط تطوير تمويل المشاريع متناهية الصغر، وقال مصدر بالبنك أن المشروع يخدم 10 مليون مستفيد، حيث تبلغ ميزانية مشاريع التمويل متناهي الصغر 4.3 مليار جنيه، وناقش البنك طرق دعم هذا القطاع الهام في مبادرة جديدة .

وأشار ممثلي البنوك أنهم يرغبون في التعرف على آليات التمويل للمساهمة في الدعم ، واستطاعت الحكومة المصرية بعد مفاوضات استمرت لمدة خمس سنوات متواصلة ، من نيل ثقة صندوق النقد الدولي ، الذي وافق أخيرا على منح مصر 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات ، ولكن في نفس الوقت تباينت ردود الأفعال على القرض ما بين مؤيد ومعارض ، حيث ترى جهات حكومية مصرية أن القرض يعتبر انتصارا تاريخيا للحكومة، أما الخبراء المستقلين فيجدون أن القرض ليس إلا العديد من السلبيات التي ستدمر الاقتصاد المصري على المدى البعيد .

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء الأحد 25/12/2016

وصل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم في مصر إلى 19.75 جنيه للشراء مقابل 20.00 جنيه للبيع ، جاء ذلك بعد قرار البنك المركزي الرسمي بتعويم الجنيه ، حيث خفضت الحكومة الجنيه بنسبة كبيرة تصل إلى 50% من قيمته ، مما ينذر بكارثة كبيرة، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة ، تعيشها البلاد للمرة الأولى ، مما أدى إلى تدهور سعر الدولار اليوم في مصر بيع وشراء .