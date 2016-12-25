رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان: ننسق مع "الداخلية" لزيارة عدد من السجون

كتب أحمد عرفة

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن اللجنة ستحدد مع وزارة الداخلية عقب انتهاء احتفالات الكريسماس، السجون التى ستزورها اللجنة بداية العام المقبل.

وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، لـ"اليوم السابع"، أن وزارة الداخلية فى حالة استنفار أمنى استعدادًا للكريسماس، وننتظر انتهاء الداخلية من تلك الاستعدادات من أجل التواصل معها حول السجون التى ستزورها اللجنة.

وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إلى أن اللجنة ستقوم بزيارات بداية العام المقبل للأقسام الشرطية، والقرى الفقيرة والملاجئ، والمستشفيات الحكومية.

وأوضح علاء عابد، أن اللجنة ستعقد اجتماعًا أيضًا بداية العام المقبل مع منظمات المجتمع المدنى بشأن قانون التظاهر.