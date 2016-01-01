ملتقيات طلابية في جامعة الملك سعود لمحاربة المخدرات

أشاد مدير جامعة الملك سعود د. بدران بن عبدالرحمن العُمَر بمشروع نبراس واستراتيجيته في مواجهة ظاهرة المخدرات، ورفع مستوى الوعي أمام أخطار هذه السموم القاتلة التي تستهدف الثروة الحقيقية لهذا الوطن ألا وهم الشباب، والدولة حريصة على أن يحيوا حياة في أعلى مستوى صحياً وأمنياً وفكرياً.

جاء ذلك خلال اجتماعه بالأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات مساعد مدير عام مكافحة المخدرات للشؤون الوقائية ورئيس مجلس إدارة مشروع "نبراس" الخبير الدولي في الأمم المتحدة في مجال مكافحة المخدرات عبدالإله الشريف الثلاثاء الماضي.

وأكد العمر أنه استشعاراً من جامعة الملك سعود بخطورة آفة المخدرات فان الجامعة تضع كل إمكاناتها من اجل إنجاح المشروع الوطني (نبراس)؛ حتى يحقق الغاية السامية المنشودة، مؤكدا تقديم كامل الدعم للملتقيات التوعوية والتثقيفية وكذلك الأبحاث العلمية ودعمه، سعياً لإنجاح مشروع نبراس وتحقيق رسالته، داعيا الله أن يحفظ بلادنا وقيادتنا.

وخلال الاجتماع أعلن إقامة ملتقى تثقيفي لطلاب وطالبات جامعة الملك سعود لزيادة الوعي الثقافي وحماية لهم من مخاطر هذه الافة.

من جانبه، ذكر الشريف أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا للتوجيهات الرشيدة بنشر الوعي بخطورة هذه الآفة على شباب الوطن، وتعزيزاً لما تبذله المملكة من جهود مضنية من أجل محاربة المخدرات التي تستهدف عقول شبابنا ومستقبله، مثنياً على دور الأجهزة الأمنية من خلال الضربات الاستباقية في إحباط كثير من عمليات التهريب.

وثمن الشريف مبادرة مدير جامعة الملك سعود على إقامة الملتقى التثقيفي لمنسوبي الجامعة وطلابها، وقد تطرق الاجتماع إلى تفعيل إدارة البرامج الوقائية بالجامعة والتنسيق مع أمانة اللجنة لتطوير برامجها الوقائية والعمل على إعداد مذكرة تفاهم مع كلية الصيدلة ومركز فحص السموم بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات، تحت اشراف اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، وإنشاء دبلومات تخصصية.