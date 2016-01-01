مركز التأهيل الشامل يحتفل باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة ويكرّم المميزين

نظم مركز التأهيل الشامل للذكور بالرياض في مقره بحي النخيل، أمس الاول، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة حضرها مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض م. طارق الزهراني، ومساعد المدير العام للرعاية الاجتماعية بدر الحربي، وعدد من مديري المراكز والدور الايوائية ونزلاء المركز من ذوي الإعاقة.

واشتمل الحفل على العديد من الفقرات والفعاليات المنوعة بدأت بآيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة لنزلاء المركز ألقاها نيابة عنهم تركي العتيبي، أعقبها فيلم وثائقي عن مركز التأهيل ومايقوم به من أعمال وما يقدمه للأشخاص ذوي الإعاقة من خدمات اجتماعية وطبية وبرامج وأنشطة، تلا ذلك عرض مرئي يحكي قصة نجاح أحد الأشخاص ذوي الإعاقة الذي تحدى إعاقته وشق طريقه نحو النجاح وأصبح عضواً فاعلاً في مجتمعه وملهماً للكثير من أفراد المجتمع.

توالت بعده فقرات الحفل فكانت للشبل رياش الضبياني مشاركة شعرية، ثم عرضاً مسرحياً لمجموعة من الأطفال، ففقرة المسابقات والألعاب الرياضية تمثلت بسباق 30 متراً لنزلاء المركز وسباق التحدي، فعرضاً لمهارات التصويب لكرة السلة التي شارك راعي الحفل فيها أبناءه النزلاء.

وختم الحفل بتكريم الأسر المثالية المتعاونة مع المركز، التي كان لها دوراً بارزاً في نجاح برامج الرعاية والتأهيل المقدمة لأبنائهم داخل المركز، وكذلك تكريم المساهمين والمشاركين فيه والموظفين المتميزين، ثم تناول الجميع وجبة العشاء المُعدة بهذه المناسبة.

وقدم مدير المركز خضر الزهراني شكره لدمير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض لرعايته هذا الاحتفال، وكافة الحضور من مسؤولين وأولياء أمور على مشاركتهم أبنائهم وإخوانهم هذه الاحتفالية التي تُعنى بهذه الفئة لدعمهم وتحفيزهم، مبيناً أن المركز دأب بشكل سنوي على الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة بحكم تخصصه في رعاية وتأهيل هذه الفئة الغالية من المجتمع.