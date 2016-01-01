أمين الرياض: ميزانية الشفافية تركّز على رفع الإنفاق في الخدمات والتنمية

م. إبراهيم السلطان

أعرب أمين منطقة الرياض م. إبراهيم بن محمد السلطان، عن تطلعه بأن تسهم ميزانية العام 1438- 1439هـ والتي اعتمدتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - يحفظه الله - في تسارع عجلة التنمية والتطور التي تنعم بها المملكة في هذا العهد الزاهر ومضاعفة ثمارها الطيبة من أجل خير ورخاء أبناء الوطن، مضيفاً بإن تفاصيل ميزانية الشفافية تؤكد على أن كافة القطاعات بالدولة تحظى بدعم كبير لمسيرة التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة في ظل حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي عهده - حفظهم الله -.

وأكد أن ميزانية الشفافية تعكس متانة الاقتصاد الوطني وفق نظرة ثاقبة قادرة على استشراف المستقبل والتعامل مع كافة المستجدات، كما تعكس الاهتمام بالمشروعات التنموية والخدمية وتجسيد لحرص القيادة الرشيدة على الارتقاء بمستوى رفاهية المواطن، والتركيز على رفع معدلات الإنفاق في المجالات الخدمية والتنموية في ظل خطط وبرامج التنمية الوطنية، ضمن إطار برنامج "التحول الوطني 2020" ورؤية "المملكة 2030".

وختم م. السلطان تصريحه رافعاً أسمى عبارات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وسمو ولي ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على ما تضمنته الميزانية العامة للدولة من مخصصات في كافة المجالات، ومن ضمنها تطوير العمل البلدي.