الشيخ المطلق لــ «الرياض» الحلقات القرآنية في المساجد لا تؤدي إلى التطرف

أكد الشيخ د. عبدالله محمد المطلق لـ "الرياض"أن الحلقات القرآنية في مساجد المملكة لاتصنع ولاتؤدي إلى التطرف الفكري، جاء ذلك اثناء افتتاحه للصالة الدعوية الثالثة في "ديراب" في حي الفواز مساء امس، حيث ألقى فضيلته محاضرة بعد صلاة العشاء في مسجد الفواز، اوضح فيها ان شباب المملكة يواجهون حروبا خارجية تتمثل بمحاولة دخول المخدرات بإشراف من حزب الله في لبنان.

واضاف الشيخ المطلق ان شبابنا يواجهون، كذلك امرا خطيرا يتمثل في التطرف الفكري بدعم من منظمات إرهابية والتي تقوم بعمليات غسيل مخ للشباب الذين لايملكون اي ثقافة دينية ،لتستطيع السيطرة عليهم وتوجيههم للقيام بتفجيرات ارهابية وقتل اقربائهم.

وطالب د. المطلق اولياء الأمور بالاستثمار في أبنائهم ولأن هذا الاسثمار لايعادله شيء، وخصوصا ان الاولاد يمثلون للأب والأم السعادة في الدنيا والآخرة.

وأكد المطلق بأن الصالات الدعوية التي تفتتح في المساجد ومن ضمنها هذه الصالة الدعوية تعين على الاستثمار الصحيح في الأولاد بالإضافة الي المدرسة والاسرة ، وتعتبر الصالات الدعوية هي وسائل استصلاح للشباب والمحافظ عليهم وتنمية فكرهم وتحصينهم من مايحيط بهم من اوجه الفساد.

وقد حضر افتتاح الصالة الدعوية الثالثه في ديراب الشيخ خلف بن محمد المطلق واعضاء مجلس ادارة المكتب التعاوني للدعوة والأرشاد في حي الشفا.