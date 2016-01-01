«مدني عرعر» يدعو المواطنين إلى التقيد بإرشادات السلامة

شهدت أمس عرعر أمطارا متوسطة مصحوبة برياح نشطة شملت المناطق البرية غربيها سال على إثرها عدد من الأودية بشكل متوسط فيما لا تزال السحب تغطي السماء . فيما دعت مديرية الدفاع المدني في الحدود الشمالية إلى أخذ الحيطة والحذر حيث تشير التوقعات الواردة من الهيئة العامة للإرصاد وحماية البيئة إلى متغيرات جوية قد تصاحبها أمطار رعدية مصحوبة بنشاط للرياح السطحية على منطقة الحدود الشمالية حتى اليوم الأحد، وأهاب المتحدث الرسمي في مديرية الدفاع المدني في الحدود الشمالية المقدم فهد الأسمر بالإخوة المواطنين والمقيمين ضرورة التقيد بما يصدر من تنبيهات وإرشادات من الدفاع المدني، وعدم المخاطرة في النزول لبطون الأودية أو محاولة عبور السيول مع العلم بمدى خطورة استخدام أجهزة الجوال أثناء الأمطار، وكذلك الابتعاد عن مواقع الخطر، ودعا الجميع إلى زيارة موقع المديرية الإلكتروني أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على ارشادات السلامة في مثل هذه الحالات وكذلك المتغيرات التي تطرأ على الأحوال الجوية.

شعيب أحامر غربي عرعر سال بشكل متوسط