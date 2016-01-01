الحقيل: برنامج دعم مالي لخفض تكلفة شراء منزل بتمويل عقاري

كشف وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، عددا من البرامج التي تعمل عليها الوزارة سعياً إلى تقليص مدة انتظار الدعم السكني وتسريع سداد الأقساط المالية بالتنسيق مع القطاع الخاص عن طريق شراكاتها مع البنوك وشركات التمويل،

وقال وزير الإسكان بمناسبة صدور ميزانية العام 2017: إن الوزارة تعمل على إيجاد برامج تمويل عقارية للمستفيدين لشراء وحدات سكنية على أن تقوم الوزارة بتحمّل جزء من أعباء التمويل عن بعض الفئات، وبالتالي خدمة مستحقين آخرين لرفع نسبة التملك، إلى جانب برنامج الدعم المالي للأرباح الذي يهدف إلى خفض تكلفة شراء منزل بتمويل عقاري عن طريق البنوك، الأمر الذي يسهّل على المواطنين تملّك السكن خلال مدة زمنية قصيرة، واختتم ماجد الحقيل تصريحه بدعاء الله عز وجلّ أن يحفظ قيادتنا الرشيدة، ويديم على المملكة نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

إلى ذلك قال وزير المالية محمد الجدعان: إن الحكومة تعتزم سداد نحو 30 ملياراً أخرى من مستحقات الشركات خلال وقت قريب، بعد أن قامت بسداد ما يزيد على 100 مليار ريال للقطاع الخاص خلال الشهرين الماضيين.