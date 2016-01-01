ضبط خلية مرتبطة بـ«إرهـابي برلـيـن» فـي تـونـس

أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن القبض على خلية إرهابية مكونة من ثلاثة عناصر على علاقة بالإرهابي أنيس العامري منفذ هجوم الدهس بشاحنة في العاصمة الألمانية برلين. فيما تواصل السلطات الألمانية السبت تحقيقاتها في اعتداء برلين، وتبحث في هذا الإطار عن شركاء محتملين قد يكونون ساعدوه في الوصول إلى إيطاليا على الرغم من إجراءات أجهزة الشرطة في البلاد. وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن «الخطر الارهابي مازال قائماً». إلى ذلك اعتقلت السلطات في ولاية أريزونا الأميركية رجلاً وصفته بأنه متشدد معروف بتهمة التخطيط لهجوم منفرد على نهج هجمات تنظيم «داعش».