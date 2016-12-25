مواعيد مباريات اليوم الأحد 25/12/2016 والقنوات الناقلة

أسماء عمر

يشهد اليوم الأحد أربع مواجهات مثيرة ضمن منافسات دور الـ32 بمسابقة كأس مصر حيث يستضيف النادى الإسماعيلى فريق عرب الرمل بينما يحل غزل المحلة ضيفًا على النادى المصرى ويواجه الإنتاج نادى مصر فيما يلاقى مصر المقاصة فريق اتحاد الشرطة.

موعد مباراة الإسماعيلى وعرب الرمل

تقام مباراة النادى الإسماعيلى مع فريق عرب الرمل فى تمام الساعة الثانية ظهرًا فى المباراة التى يستضيفها استاد الإسماعيلية ويدخل الإسماعيلى اللقاء تحت قيادة مدربه أشرف خضر بينما يدخل فريق عرب الرمل إلى اللقاء بعد أن حقق مفاجأة من العيار الثقيل، وصعد إلى دور الـ 32 لمسابقة كأس مصر، وذلك لأول مرة فى تاريخه .

موعد مباراة المصرى وغزل المحلة

تقام مباراة النادى المصرى مع فريق غزل المحلة فى تمام الساعة الخامسة مساءً على استاد المكس بالإسكندرية ويدخل المصرى اللقاء بقيادة مدربه حسام حسن حيث صعد فريق غزل المحلة الأول لكرة القدم إلى الأدوار التمهيدية لمسابقة كأس مصر بعد فوزه على فريق البلاستيك بهدفين دون رد بقيادة محمد عامر المدير الفنى للفريق .

موعد مباراة الإنتاج الحربى ونادى مصر

تقام مباراة نادى مصر مع فريق الإنتاج الحربى فى تمام الساعة الثامنة مساءً فى المباراة حيث يستضيف استاد السلام اللقاء وتمكن نادى مصر من الفوز على نجوم المستقبل بضربات الترجيح ليتأهل لدور الـ32 ليواجه الإنتاج الحربى .

موعد مباراة مصر المقاصة واتحاد الشرطة

تقام مباراة مصر المقاصة مع فريق اتحاد الشرطة الهابط مؤخرًا إلى دورى القسم الثانى على استاد الفيوم فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم على استاد الفيوم .

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