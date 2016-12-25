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  5. عهود الرومي: عام الخير عنوان ملهم ونهج إنساني رسمه قادتنا

عهود الرومي: عام الخير عنوان ملهم ونهج إنساني رسمه قادتنا

24 ديسمبر البيان الاماراتيه الإمارات العربية 0 65

[المحتوى من البيان الاماراتيه]

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عيون

أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة أن عام الخير هو عنوان ملهم ونهج إنساني رسمه قادتنا ودونت في تغريدات عبر «تويتر»: #عام_الخير عنوان ملهم.. ونهج إنساني.. رسمه قادتنا حفظهم الله، لعام يحتفي بمفهوم #العطاء والمسؤولية الاجتماعية، ويجعل التطوع أسلوب حياة.

وأضافت معاليها: من تعاليم ديننا تعلمنا أغلى قيم الإنسانية، ومن #زايد_الخير تعلمنا أن الخير وخدمة الوطن هي طريقنا للنجاح والتميز.. وسبيلنا للإنجاز والرفعة.

وقالت معالي الرومي: نحن محظوظون بقيادة جعلت الإنسان فكراً وروحاً وعقلاً.. مصدر الإلهام.. ومركز الاهتمام.. فمن عام الابتكار إلى عام القراءة إلى #عام_الخير، هي ليست عناوين.. بل خطط وبرامج ونهج فكر وحياة.. تبدأ برؤية قيادة.. وروح فريق واحد.. يحقق المستحيل.. ويصنع المعجزات.

وأضافت معاليها: 2017 #عام_الخير بنفوس أعطت فأجزلت بالعطاء، وبنت فتفانت بالبناء، وقيادة سخرت كافة الإمكانيات لتجعل الخير نوراً ورسالة من الإمارات إلى العالم.

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