عهود الرومي: عام الخير عنوان ملهم ونهج إنساني رسمه قادتنا

أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة أن عام الخير هو عنوان ملهم ونهج إنساني رسمه قادتنا ودونت في تغريدات عبر «تويتر»: #عام_الخير عنوان ملهم.. ونهج إنساني.. رسمه قادتنا حفظهم الله، لعام يحتفي بمفهوم #العطاء والمسؤولية الاجتماعية، ويجعل التطوع أسلوب حياة.

وأضافت معاليها: من تعاليم ديننا تعلمنا أغلى قيم الإنسانية، ومن #زايد_الخير تعلمنا أن الخير وخدمة الوطن هي طريقنا للنجاح والتميز.. وسبيلنا للإنجاز والرفعة.

وقالت معالي الرومي: نحن محظوظون بقيادة جعلت الإنسان فكراً وروحاً وعقلاً.. مصدر الإلهام.. ومركز الاهتمام.. فمن عام الابتكار إلى عام القراءة إلى #عام_الخير، هي ليست عناوين.. بل خطط وبرامج ونهج فكر وحياة.. تبدأ برؤية قيادة.. وروح فريق واحد.. يحقق المستحيل.. ويصنع المعجزات.

وأضافت معاليها: 2017 #عام_الخير بنفوس أعطت فأجزلت بالعطاء، وبنت فتفانت بالبناء، وقيادة سخرت كافة الإمكانيات لتجعل الخير نوراً ورسالة من الإمارات إلى العالم.