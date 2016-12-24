اليسا لعمرو أديب: لم أكن يوماً امرأة لكل الرجال وقلبي سليم ويخفق وبموت بحبيبي

حلّت الفنانة اليسا ضيفة على أولى حلقات برنامج الإعلامي عمرو أديب " كل يوم جمعة"، مفتتحة الحلقة بأغنية "سهرنا يا ليل".

اليسا غنّت "لايف" خلال الحلقة، وأكدت في هذه الإطلالة أنها فنانة تجيد الغناء ولا علاقة لها بتهمة التنشيز التي لاحقتها منذ بداية مشوارها الفني، لأنها غنّت بإحساس عالٍ كعادتها، رافقه أداء سليم ومتميّز وأفضل بكثير من أداء معظم النجمات الموجودات على الساحة.

اليسا قالت إن الناس ينتظرون ألبوماتها، وإنها الأكثر متابعة على مواقع التواصل الاجتماعي والأكثر مشاهدة على يوتيوب؛ الأمر الذي يدفعها للعمل لمدة سنتين على كلّ ألبوم جديد لكي تظلّ عند حسن ظن الناس بها. واعتبرت أن نجاحها يستفزّ من لا يحبّها، مشيرة إلى أن كلمة تكرار صاحبت ألبومها الجديد حتى قبل صدوره، موضحة أن من كان يمدح ألبوماتها القديمة هاجمها في جديدها لأنها لم تتعامل معه، وأوضحت أنّ الأغنية الحلوة تصل من وراء الفنان وليس من وراء الشاعر أو الملحن، وتابعت: " الشاعر والملحن لا يصنعان الفنان مع أنه يركض وراء الكلمة الحلوة واللحن الجميل، لكي يقدمهما".

اليسا قالت إنها تتجاهل النقد ولا تساير صحافياً لكي يمدحها، مشيرة إلى أن هناك فنانين يدفعون المال للترويج لهم، ولكن الفنان الناجح ليس بحاجة لمثل هذه الأمور.

وعن علاقتها الملتبسة بالإعلام، قالت: " أنا لا أردّ على النقد سواء كان إيجابياً أو سلبياً. ومن يعرفني جيداً لن يكون لديه انطباع سلبيّ عنّي، لأنّي لذيذة ومهضومة وغير مغرورة. لكن البعض يرى العكس وهذا لا يزعجني". وتابعت "عندما لا يشعر الفنان بالغرور فهذا يعني أنّه لا يقدّر نفسه جيداً. لكن الفنان يجب أن يكون واعياً وهذه الصفة لا تنطبق على الجميع. لا أنكر أنّ الغرور أصابني في مرحلة ما، وحتى اليوم عندما أسمع كلاماً إيجابياً عنّي يكون جوابي أنا اليسا على سنّ ورمح".

اليسا قالت إنها تغيّرت مع الوقت والتجربة والعادة، ولكنها في الماضي كانت تبكي من النقد الجارح. وأضافت "عندما تقول شركتي إنني الفنانة الأكثر مبيعاً في الشرق الأوسط فلا يمكنني أن أدّعي العكس. من لا يقدّر قيمته "ما عندو قيمة لحالو" وأنا أحبّ نفسي".

عن منافسيها قالت " القوة ليست في النجاح والساحة خالية. المنافسون كثر، وأنا أجد أن نانسي عجرم فنانة ناجحة وفرضت نفسها، وهناك شيرين عبد الوهاب أيضاً".

عن موقفها من أحلام التي تقول إنّها الملكة وإنها الأولى وأنها أعظم صوت، ردّت "إنه أسلوبها، ولكنني ضده. لست الأولى والملكة والأهم، بل أنا اليسا فقط. كل إنسان لديه طريقة معينة في الكلام ترتبط بخلفتيه وتربيته".

وعمّا إذا كان الفنان القوي وراءه "فلوس كثيرة" تدعمه، ردّت" أنا أعمل من 18 عاماً. قدمت الكثير من الإعلانات والحفلات. تعبت ثم ارتحت مادياً ونفسياً. إلى ذلك، هناك شركة إنتاج كبيرة تدعمني وتدفع لي وأنا بحاجة إلى ذلك. أما "الإكسترا" فمصاريفه عليّ، فأنا شخصية عامة وامراة يهمها أن تكون جميلة ومرتبة وأنيقة. صورة الفنان مكلفة جداً".

واعترفت بأن هناك أصواتاً أقوى منها، ولكنها كاليسا أفضل منها وقالت " صوتي ليس الأهم. أملك صوتاً جميلاً، وإحساساً جميلاً. أنا "backage" متكامل. كانوا يقولون إنّ عبد الحليم يملك صوتاً محدوداً، ولكنه بفضل إحساسه وأدائه تمكّن من الوصول إلى أكبر شريحة من الناس".

اليسا قالت إن أغنية "عكس اللي شايفينها" لا تعبّر عنها بل هي مجرد حالة.

عن حبيبها قالت اليسا "ما حدا بيطفش من حدا. وضع القلب سليم، وهو يخفق، و"عندي حبيب جميل وقوي وكلّ شي تمام". ونفت ما يقال بأنها تردّد أنها تعيش حالة حب لكي لا يقترب أحد منها، فأوضحت" أنا امراة وأحتاج إلى نصفي الآخر. لا يمكن أن أدّعي شيئاً غير موجود. أنا في حالة حبّ منذ نحو عام. التقينا صدفة، وأنا من قام بالمبادرة عندما لاحظت إعجاباً من الطرف الآخر".

عن المواصفات التي تفضّلها في الرجل" صاحب شخصية والشكل الجميل والذي لا يتجنّن عندما يشاهدني". وتابعت "فرق السن لا يهمني، والحب لا عمر له أو دين أو جنسية". وعن مدى قدرة الرجل على تحمّلها، قالت "أنا سهلة جداً وصعبة جداً. طبيعة عملي ليست سهلة، ويمكن أن أقدّم تنازلات شرط ألا تقلّل من قيمتي. لا أزعل بسهولة، وأملك طاقة كبيرة على التحمّل. عادة لا أحبّ أن أغيّر الأشخاص، ولا الناس الذين يعملون معي ولا حتى الأماكن التي أرتادها".

اليسا أكدت أنها لا تخاف ولا تجد صعوبة بمرافقة الرجل الذي تحبّه برغم شهرتها، وأوضحت "لا يهمني أن يعرفه الناس، ولا يمكنني أن أمنع عيون الناس من النظر إلينا عندما نتواجد في مكان عام، ولكنني أفضّل أن تبقى حياتي الخاصة ملكي إلا أن أقرّر الإعلان عنها".

عن علامات الحب عندها، قالت "يخفّ وزني في بداية الغرام، ومع الوقت يزداد وزني. يمكن أن أغنّي لحبيبي أغنيات غيري كما أنني أسمعه أغنياتي"، ثم أضافت "عيون حبيبي جميلة جداً وأنا بموت فيه".

وعمّا إذا كانت تخاف من أن تتأثر نجوميتها كونها أصبحت امرة لرجل واحد وليس امراة لكل رجال العالم العربي، أجابت "عمري ما كنت امراة لكل رجال العالم العربي. المعجبون لا يزالون موجودين، ومعظم الفنانين متزوجون". لكن اليسا رفضت أن تبوح بخطط مشروعها الخاصّة بزواج قريب.

اليسا قالت إنها مع إنجاب المرأة من دون زواج لو سمح المجتمع بذلك، وتابعت "لست ضد المجتمعات الغربية والمجتمعات التي لديها قوانين مدنية. لو أنه يوجد في لبنان قانون مدني، لكنت أول امراة تنجب من دون زواج". وتابعت "الزواج هو الخيار الوحيد لكي أصبح أماً، وكوني امرأة عزباء فالقانون لا يسمح لي بالتبني. أحبّ الأطفال كثيراً وأحقق أمومتي مع أولاد شقيقتي وأصحابي".

اليسا قالت إنها لا تعيش لفنها، وأوضحت" أنا ضدّ هذا المبدأ! ما نفع الفن عندما يكون الفنان وحيداً في بيته ولا يشعر بالسعادة. عملي يأخذ مني وقتاً معيناً، لكن لديّ حياتي الخاصة".

عن الفنان الذي تعتبره مدرسة لها قالت "أحب السيدة فيروز، وهي المفضّلة عندي، وأنا أتابعها، وأراقب أداءها، وأحاول أن أتعلم منها. كما أحبّ وردة وأم كلثوم وعبد الحليم حافظ وفايزة أحمد".

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