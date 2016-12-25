"Arab Idol": ما حقيقة تعرض الجزائرية كاميليا ورد للتهديد من قبل أحلام؟

لم تمر حلقة "أراب أيدول" الأخيرة للتصفيات على خير، وكما كان متوقعاً أن أحد أفراد لجنة الحكم سينال حصته من الهجوم من قبل الجمهور العربي.

وكان الهجوم الأقسى من نصيب الفنانة أحلام بعدما انهت مشوار كاميليا في البرنامج مما دفع جمهور كاميليا لشن هجوم واسع النطاق على الفنانة الإماراتية ليس فقط من جمهور المشتركة الجزائرية بل من كاميليا نفسها التي غردت عبر حسابها الخاص على "تويتر" موجهة تغريدتها لأحلام "حسبي الله ونعم الوكيل فيك صدقيني ظلمك ليا دعوتي رح تاخد منك أغلى شيء تملكينه مثل ما حاولتي تاخدي مني أكثر شيء بحبو "، ومن ثم أتبعتها بتغريدة ثانية كتبت فيها "شكراً على ظلمك يا ملكة. هذا التصرف بدأته كاميليا قبل ساعات من معرفة النتيجة النهائية لحلقة ليل أمس وتساءل البعض: " هل أحلام هدفت من وراء هذا الأمر غثارة البلبلة مع الشعب الجزائري وأصرت على وضع كاميليا في هذا الموقف المحرج أم انه فعلاً كاميليا لا تستحق أن تستمر في البرنامج"؟

وتحت هاشتاغ #أحلام_مقهورة_من_كاميليلا قصف جمهور كاميليا الفنانة احلام بأقسى العبارات والشتائم واتهامها بانها عنصرية وأنها ظلمت كاميليا بنت الجزائر واعتبروا أن أحلام اختارتها فقط لتنتقم منها. كما قالت كاميليا في تغريدة اخرى "أن كل اللجنة ومحطة الـ"MBC" على رأسها إلا المسماة أحلام حسبما وصفتها قائلة لها: "أنا لا أتعرض للتهديد ولن أسامحك"! فهل تعرضت بالفعل كاميليا للتهديد من قبل أحلام؟

من جهتها، أحلام التزمت الصمت ولم تردّ بأي كلمة على كاميليا أو جمهورها، وهذا ما استغربه البعض لأنه ليس من عادة أحلام أن تلتزم الصمت في هذه الأمور. فهل أحلام أرادت الإبتعاد عن المشاكل واكتفت بنشر تغريدات تتعلق بفوز مهند من الأردن وصور تجمعها مع باقي أعضاء اللجنة بينما تجاهلت كلام كاميليا وهجوم جمهورها عليها. ويبقى السؤال: "هل ستردّ أحلام في الساعات المقبلة على الهجوم الذي تعرضت له ام ستلتزم الصمت"؟

وبالعودة إلى الحلقة، حملت مفاجاة كان قد اشار اليها الموزع الموسيقي حسن الشافعي عبر حسابه على "انستقرام" والمفاجاة كانت بضم صوت نادين خطيب للمنافسة على لقب "اراب أيدول" وبهكذا اصبح عدد المتنافسين 13 شخصاً سيعودون للغناء بعد انتهاء فترة الأعياد من بيروت ومباشرة على مسرح "اراب أيدول" على العلم أن التصويت للمشتركين بدا منذ هذه اللحظة.

ويمكن القول أن من تأهل للحلقات القادم أحست اللجنة في حسن اختيارها لهم وكان الجميع يطالب بهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ما عدا المشتركة الجزائرية الذي تسبب عدم تأهلها بمشكلة مع الفنانة أحلام. بانتظار عودة البرنامج من جديد لمعرفة من الذي سيثبت نفسه أكثر أمام اللجنة ويقنع الجمهور بالتصويت له.

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