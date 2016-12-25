بثينة كشك: أحرقت كتب الإخوان.. ووزير التعليم أنهى ندبى بطريقة مهينة

كتب إبراهيم حسان

شنت بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، التى أُنِهى ندبها وعودتها إلى عملها الأصلى، هجوماً على الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، بعد إصداره بياناً يوضح فيه ملابسات القرار، معتبره أن الوزير يستهدفها شخصياً.

وقالت "كشك"، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، الذى يقدمه الإعلامى معتز الدمرداش، عبر فضائية المحور، إن إنهاء ندبها تم بطريقة مهنية ومذلة، وستدافع عن سمعتها ضد بيان الوزارة، متابعة "الوزير عاقبنى بسبب حرقى لكتب الإخوان، شرف لى حرق كتب الإخوان، وشرف لى القضايا التى أُحلت للتحقيق فيها وما زالت قيد التحقيق".

وردًا على بيان الوزارة بشأن تدخلها فى شئون المدارس الخاصة، قالت الدكتور بثينة كشك، متسائلة بلهجة ساخرة "هو وكيل الوزارة ميتدخلش فى شئون المدارس الخاصة؟ شرف لى عندما كنت وكيل وزارة الجيزة تم وضع أربع مدارس دولية تحت الإشراف المالى والإدارى بسبب المتابعات علشان أوقف المهازل اللى فيها".

ومن جانبه رفض بشير حسن، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، فى مداخلة هاتفية للبرنامج، الدخول فى نقاش مع بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، واكتفى بقوله "أربأ أن ندخل فى جدال عبر الإعلام وعلينا الانتظار حتى تنتهى التحقيقات".