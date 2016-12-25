حظك اليوم برج السرطان الأحد 25/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

كتب محمود أحمد عطا

نقدم لك توقعات علماء الفلك لأبناء برج السرطان على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتميز أبناء هذا البرج بالمزاجية، كذلك يتمتعون بروح المرح التى تجعلهم محببين لدى الجميع.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفى

عليكى اليوم بالاستماع إلى شريك حياتك، وكن لبقا ودبلوماسيا، عاطفيا و تحتاج إلى إلقاء نظرة عملية للغاية فى ما يدفع عاطفتك الخاصة بك.

برج السرطان على الصعيد المهنى..

حياتك المهنية تحتاج إلى بعض التخطيط، الأمور فى الفترة الأخيرة تسير بشكل غير مرضى لك نماما، ولن تقدر على تحقيق ما تريد طالما أنت غير قادر على متابعة الأمور الخاصة بعملك بشكل صحيح.

برج السرطان على الصعيد الصحى..

اليوم تحتاج لزيارة الطبيب الخاص بك والابتعاد عن الانظمة السيئة فى التغذية الغير مثاليه، وتزال لديك الفرصة فى التغير هناك الكثير من الحلول التى يمكنك أن تقوم بها من أجل علاج المشكلة.

توقعات علماء الفلك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل بكثير مما هى عليه ألان، ولكن حاول أن تستمع بها، وتقضى مع عائلتك أطول وقت كما كنت تفعل فى الماضى.