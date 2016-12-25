حظك اليوم برج الجدى الأحد 25/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

كتب محمود أحمد عطا

يتميز بمشاعره الرقيقة وحدسه القوى، عاشق لكل ما يتعلق بالفن وكبرياء وثقة لا يهزهما أحد هذه هى أبرز صفات برج الجدى الذى نقدم له اليوم حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى و الصحى، ذلك بالإضافة إلى ميول الجدى الدائمة إلى العزلة والتفكير فى الأشياء التى تهم شخصه فقط.

برج الجدى على الصعيد المهنى..

اليوم بداية جديده لتغيير الطرق العمل فى المشروعات التى تم تأجيلها منذ فترة طويلة، وعليك أن اتخاذ القرارات الإدارية حاسمه.

برج الجدى على الصعيد العاطفى ..

اليوم هو أفضل هول ليس الافضل التعامل مع بعض الأشخاص الذين يحاولون استفزازك بطرق متعددة، فعليك التحكم فى أعصابك وتعرف متى تتحدث، وسيساعدك ذلك اليوم فى اتخاذ عدد من القرارات .

على الصعيد الصحى ..

لقد قمت مؤخر بالاهتمام بصحتك وسيكون فى بعض التتغيرات فى حياتك نحو الافضل ، فعليك الاستمرار فى هذا الأسلوب.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أن بداية جديده لتغيير طرق العمل فى المشروعات التى تم تأجيلها منذ فترة طويلة، التى يمكن أن تسير أعمالها بمرونة وصلابة فى نفس الوقت.