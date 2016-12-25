حظك اليوم برج الأسد الأحد 25/12/2016.. اختبارات مهنية مهمة فى انتظارك

واحد من أهم الأبراج التى تتسم بالذكاء وحبها للمغامرة والغيرة الشديدة، بالإضافة على عدم الثقة فى الآخرين بسهولة والانفعال اللذان يعتبران أبرز عيوبه، هذه هى أبرز صفات برج الأسد الذى نقدم له اليوم حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، فضلاً عن ولائهم.

على الصعيد المهنى..

تستطيع أن تعبر من الاختبارات المهنية اليوم، إن اعدت النظر فى الأخطاء السابقة التى جعلت منك شخص غير قادر على تحقيق النجاحات فى ظل الأجواء الإيجابية التى تسيطر على المحيط المهنى.

على الصعيد العاطفى..

اليوم مناسب للقاء بشريك حياتك على الرغم من عدم اكتمال النضج التام للعلاقة، لكنك ستعيش لحظات هادئة إن قررت التخلى عن العناد والغيرة غير المبررة التى تسبب الخلافات.

على الصعيد الصحى

فقدت كثيراً من طاقتك بعد فترة الإرهاق الذهنى التى سيطرت عليك، العودة لممارسة الرياضة ستغير من شكل حياتك.

توقعات علماء الفلك:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الأسد أن يكون اليوم هو الأنسب لإعادة النظر فى علاقتك بكثير من الأصدقاء الذين لا يجدون الثقة إلا فى الحديث معك بالرغم من تعاملك غير اللائق معهم.