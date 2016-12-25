حظك اليوم برج الحوت 25/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. الحياة قد تجبرك على التضحية بأحد

كتبت مى الشامى

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الحوت على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، إذ يتميز أبناء هذا البرج بالكثير من الصفات أبرزها الغموض.

برج الحوت على الصعيد المهني:

هناك بعض التغييرات القوية فى الحياة المهنية،و إذا كنت تفكير فى تغيير عملك، فمن المرجح أن تتخذ الخطوة النهائية اليوم ، حتى تذهب لبدء التدريب فى الشئ الذى تود القيام به منذ فترة طويلة ، هناك بعض المخاطر التى تنتج عن قراراتك.

برج الحوت على الصعيد العاطفي:

إذا كنت تريد علاقتك الحالية أن تكتمل، فأنت بحاجة إلى تسوية مكامن الخلل،لهذا سيكون لديك دفع لإلقاء نظرة على الوضع المنطقى، فى خلال ذلك، قد يكون لديك أيضا مواجهة بعض الحقائق غير السارة عن نفسك.

برج الحوت على الصعيد الصحي:

تناول الأطعمة المفضلة لديك ، تجنب الكحول وتجنب القيادة، لا تقوم بأى رحلات اليوم،بالنسبة لأولئك الذين هم فى المهن التى تنطوى على حركية عالية خصوصا يرجى توخى الحذر للغاية.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

الحياة قد تجبرك على التضحية بأحد الخيارين، وأنت غير مؤهل على تحمل خسارة أحد الخيارين، فيجب أن تستمع الى قلبك قد يساعدك على العثور على طريقة للخروج، فى وقت فراغك إنشاء قائمة من الأهداف، ولكن الأولوية لأهم.