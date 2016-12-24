حبس مستريح جديد استولى على 2.350 مليون جنيه بدمياط

قرر المستشار محمد عوض مدير نيابة بندر دمياط حبس "أ- ا -ع " 4 أيام على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 12412 جنح قسم ثانى دمياط والمتهم فيها بالنصب على كل من "أحمد جبر ونبيل بربر والسيد الدقدوسى أحمد شوقى وحازم شطا ومحمد السبع"، وحصل منهم على 2 مليون و350 ألف جنيه بغرض استثمارها فى المراتب الجاهزة والأسفنج المضغوط، كما أمرت النيابة بضبط وإحضار المتهم الثانى "مدحت - م - ا" "هارب".