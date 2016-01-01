مصرع مسن أثناء حصوله على كيس سكر

سمر العشري

فقد لقي "أبو يوسف" -69 عاما- مصرعه أثناء محاولته الحصول علي كيلو سكر تمويني، حيث سقط الرجل العجوز صريعا تحت أقدام الأهالي بسبب التدافع الكبير والإقتتال علي توزيع السكر أمام سيارة الوحدة المحلية .

تلقي اللواء عاطف قليعي -مدير أمن أسيوط_ بلاغا يفيد بوصول " دميان.ح.أ " وشهرته "أبو يوسف" والمقيم بمنطقة "بني إدريس" جثة هامدة ، وأثناء سؤال أهالي المنطقة ، أقر الأهالي أن "أبو يوسف" سقط صريعا أثناء محاولته الحصول علي كيلو سكر من سيارة الوحدة المحلية ، أصيب بحالة اختناق ولقي مصرعه .

كما جاءت أقاويل آخرون من أبناء المنطقة أن رجال رئاسة المدينة والتموين حاولوا تفريق الأهالي ، الذين تقاتلوا علي سيارة السكر ، ولم يستطيع "أبو يوسف" المسن مجاراة الفوضي والتدافع فلقي مصرعه وأصيب آخرون ، وعلي الفور بدأت قوات الشرطة في عمل التحريات حول الحادثة وتم نقل جثة "أبو يوسف" إلي مشرحة مستشفي القوصية المركزي ، تحرر محضر بالواقعة وجاري استكمال التحريات .