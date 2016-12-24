سقوط تاجرى سلاح أبيض بطنطا بحوزتهما 34 قطعة

الغربية - إسلام الخياط

تمكن ضباط المباحث الجنائية بقسم أول طنطا، اليوم السبت، من ضبط مسجلين خطر، يتاجران فى الأسلحة البيضاء بدائرة القسم.

كان اللواء حسام الدين خليفة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد إيهاب طلعت مأمور قسم أول طنطا، من الرائد أحمد الهرميل بتمكن معاونيه النقباء محمد عمار ومحمد العسال من ضبط "إسلام ع أ ال"، 29 عاما، عاطل، سبق اتهامه فى 9 قضايا، مخدرات، سلاح أبيض -ضرب ، آخرها القضية رقم 33430 / 2016 جنح أول طنطا، سلاح أبيض، وبحوزته عدد 34 قطعة سلاح أبيض مختلفة الأحجام والأشكال، بقصد الاتجار، و"م ت ه" مسجل بدائرة القسم.

بمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بملكيتهما الأسلحة بقصد الاتجار، حرزت المضبوطات، وحررالمحضر رقم 38194 جنح قسم أول طنطا 2016 .

المتهمان والمضبوطات