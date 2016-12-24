موجز أخبار مصر الساعة 10.. السيسي يهنئ المسيحيين وزعماء العالم بعيد الميلاد

نشر "اليوم السابع" عددا من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات الماضية، أبرزها، تهنئة الرئيس السيسى للمسيحيين بعيد الميلاد المجيد، والعثور مخزن متفجرات فى أسيوط.

وفيما يلى موجزا لأهم أخبار الساعة 10 مساء..

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأطيب التمنيات وخالص التهانى إلى المسيحيين المصريين وكافة مسيحيى العالم الذين يحتفلون بعيد الميلاد المجيد ليلة الخامس والعشرين من ديسمبر، معرباً عن أطيب أمنياته لهم ولذويهم.

لقى قائد الوحدة العسكرية فى حركة فتح بلبنان، سليمان أبو النمر، مصرعه اليوم السبت، تزامنًا مع تجدد الاشتباكات فى مخيم "عين الحلوة" للاجئين فى لبنان

قال مصدر أمنى: أن مديرية أمن أسيوط عثرت على مخزن للمتفجرات بقرية الجمسة التابعة لمركز ساحل سليم، وذلك خلال البحث عن الصيدلى المختطف بأسيوط.

كان فريق البحث بمديرية أمن أسيوط قد تمكن من العثور على المخزن وبه بعض المواد المتفجرة محلية الصنع خلال فحص واقعة خطف صيدلى من الصيدلية الخاصة به بقرية دير تاسا.

كشفت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن أن هناك اتجاهًا قويًّا وموافقة شبه مبدئية من الوزارة، على السماح لطلاب مدارس اللغات بالإجابة على امتحان مادة الجيولوجيا باللغة العربية، وذلك بعد حالة الغضب العارمة بين طلاب الثانوية العامة بمدارس اللغات الرسمية، عقب قرار الوزارة بتفعيل المادة 15 من القرار الوزارى رقم 285 وإلزام الطلاب بامتحانها باللغة الإنجليزية

أعلنت قوات الدفاع الجوى الإيرانية، اليوم، السبت، إسقاط طائرة بدون طيار فور اقترابها من مقر إقامة المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية، آية الله خامنئى، ودخولها منطقة محظورة بحسب مسئولين أمن إيرانيين

.

أصدرت وزارة المالية كتابًا دوريًا توجه فيه بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لترشيد وضبط الانفاق العام وإحكام الرقابة على ما يتقاضاه العاملون بالدولة بتفعيل برامج الرقابة المميكنة.

ذكرت وزارة الداخلية التركية، أن السلطات اعتقلت رسميا 1656 شخصا خلال الستة أشهر الأخيرة، لقيامهم فيما يُزعم بتأييد المنظمات الإرهابية أو إهانة المسئولين عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

أحيت النجمة اللبنانية نيكول سابا مساء أمس حفل زفاف "ميرنا" كريمة المنتج صادق الصباح والمصرفى بجنيف "على البزرى" وذلك داخل قاعة البيل ببيروت بحضور عدد كبير من الفنانين المصريين والعرب.

تألقت نيكول بفستان خطف الأنظار من تصميم اللبنانى جان لويس صبجى وحضرت بكامل فقرتها لتقدم عددًا كبيرًا من أغانيها الرومانسية والاستعراضية التى تفاعل معها العروسان وأصدقائهما وضيوف الحفل من نجوم الفن والمشاهير.

يقدم "اليوم السابع" خدمة جديدة لقرائه، تتضمن أهم 10 خطوات للفوز بقطعة أرض من الأراضى التى أعلنت عنها وزارة الإسكان فى مدينة العاشر من رمضان.. وهى:

أولا: وزارة الإسكان أعلنت عن طرح 222 قطعة أرض مميزة فى مدينة العاشر من رمضان.

الحمار والفيل ليسا كائنين مسالمين كما تعتقد، هذا فى حديقة الحيوان فقط، أما فى الواقع فإن كليهما شرس بدرجة تفوق تصورك، ونظرة واحدة على الحزب الديمقراطى الأمريكى "رمز الحمار"، أو الحزب الجمهورى "رمز الفيل"، ستكشف لك قدر ما يمكن أن يحدث للحالم جراء مصارعة حرة وغير محكومة بالقوانين والأعراف العاقلة بين الحمير والأفيال، وهو ما يبدو أننا نقف فى المنطقة العربية أمام آثاره الآن.

إذا كنت تعانين من مشكلة مرضية قد تعيق حدوث الحمل سواء قبل أو بعد الزواج، فإليك أخبار سارة لكى ولزوجك تساعدك فى الحصول على الحمل وتحققين رغبتك فى أن تكونى أما، وهذا من خلال ثورة طبية تسمى "تجميد البويضات".

أعلنت الإدارة العامة للاطفاء بدولة الكويت اليوم السبت ارتفاع عدد ضحايا حريق اليخت فى منطقة الخيران جنوبى البلاد إلى 6 وفيات من أسرة واحدة، ثلاث نساء ورجل وطفلتان من أسرة واحدة، ووقوع عدة إصابات بينهم طفلة فى حالة حرجة.

يقضى النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى، أسطورة برشلونة الإسبانى، عطلة عيد الميلاد برفقة أصدقاء الطفولة فى مسقط رأسه بمدينة روساريو.

نشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، صورًا لنجم برشلونة مع الأصدقاء الذين رافقوه فى فريق نيولز أولد بويز الذى بدأ فيه مشواره كلاعب قبل التوقيع للفريق الكتالونى، مضيفة أن ميسى تواجد مع زملائه فى عشاء أمس الجمعة، الذى شهد لم الشمل بينهم.

تصدرت "ليف مورجان" نجمة عروض "nxt" التابع لاتحاد المصارعة الترفيهية "WWE"، قائمة مؤشرات الأكثر بحثًا على المتصفح الأشهر عالميًا "جوجل".

وأعلنت عن دعمها لمنتخب مصر فى نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالجابون، يناير المقبل بمقطع فيديو نشرته صفحة WWE الرسمية لمنقطة الشرق الأوسط على "فيس بوك".

نجح الزمالك فى الفوز على نظيره الشرقية بهدفين نظيفين فى المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع ببطولة الدورى.

أحرز هدف الزمالك الأول أسامة إبراهيم في الدقيقة 37 من زمن اللقاء، بينما سجل أحمد رفعت الهدف الثاني فى الدقيقة 55.

أشاد النائب مصطفى الجندى رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، بالقرار الذى أصدره مجلس الأمن بإدانة الأعمال الاستيطانية التى يقوم بها الكيان الصهيونى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة بموافقة من 14 دولة بمجلس الأمن وامتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت.

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم السبت، أعمال التطوير والتوسعات بشركة النصر للكيماويات الوسيطة بمنطقة أبو رواش بالجيزة، والتى شملت إنشاء مصنع جديد لإنتاج الكلور والصودا الكاوية بطاقة إنتاجية 85 طن يومياً، لتصل الطاقة الإجمالية لإنتاج مصانع الكلور

المتحدث باسم مؤتمر تعديل القانون: دعوة ممثلى "القضاة" فى الفعاليات.. وتلقى مقترحات المتخصصين "إليكترونيا".. ومصادر: "تشريعية النواب" سترجىء مناقشة التعديلات لحين ورود مشروع "دعم مصر"

على قدم وساق، تجرى الاستعدادات داخل الحكومة واللجنة العليا للإصلاح التشريعى، للانتهاء من جميع تفاصيل ورش العمل السابقة لمؤتمر تعديل قانون الإجراءات الجنائية، فى ضوء تكليفات رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، والتى من المتوقع أن يٌشارك فيها ممثلى نادى القضاة، والخبراء المتخصصين فى القوانين الجنائية والباحثين.

"بقالى 9 شهور فى المستشفيات بتعالج من الحروق اللى فى كل أنحاء جسمى من أثار الزيت المغلى، ومفيش حد بيسأل عليا غير ياسر جوز أختى، ونفسى أخف بسرعة وأخرج من المستشفى، علشان أربى بنتى حبيبة وأخدها فى حضنى بس مش عارفة لو خرجت من المستشفى هروح فين، ونفسى أفضل فى الشرقية، وأبعت أجيب بنتى من الصعيد، مش عايزة أرجع الصعيد مرة تانية، بعد العذاب اللى شوفته، وخايفة حظ بنتى يبقى زى حظى وتتربى فى غير حضن أمها".

رصدت كاميرا "فيديو 7" قناة اليوم السابع المصورة، الحالة المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية بالقاهرة الكبرى، بالتزامن مع خروج المواطنين من أعمالهم، وهى الفترة التى تشهد دائما حالة من التكدس والكثافات المرورية العالية فى بعض المناطق الحيوية، فيما عدا أيام الإجازات.

حرصت إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، على رصد حجم العمل المتواصل داخل شركة النصر للبتروكيماويات المتوسطة، وذلك من خلال فيلم تسجيلى تمت إذاعته خلال افتتاح صنع الكلور والصودا الكاوية رقم 4 اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

قامت الراقصة الارمانية صوفينار بأحياء واحده من اجمل السهرات وذلك داخل "كافللينى” احتفالا بالكريسماس بحضور العديد من رجال المجتمع والمشاهير.

وكان فى مقدمة الحضور مالك كافللينى أشرف صبحى والمطربة منة عطية وفاجأ الجميع باحضار تورتة لصوفينار خلال الحفل والاحتفال بعيد ميلادها.

خرج الآلاف من المواطنين فى كوريا الجنوبية اليوم السبت إلى شوارع العاصمة سول، مطالبين بإقالة رئيسة البلاد باك كون هيه، على خلفية اتهامات لها بالضلوع فى قضيه فساد واستغلال السلطة.

أقيم حفل توزيع جوائز مجلة "دير جيست" السنوى تحت إدارة ماجد حسنى، والذى أقيم فى أحد الفنادق الكبرى فى القاهرة الجديدة، لتكريم نجوم الدراما والسينما والإعلام والغناء فى عام ٢٠١٦، بحضور ضخم من نجوم الفن والإعلام، وهو الحفل الذى نقلته قناة Dmc بشكل حصرى.