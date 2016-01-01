إصابة 16 في انفجار أمام كنيسة كاثوليكية بالفلبين

قال قس ومسؤول بالشرطة يوم السبت إن 16 شخصا أصيبوا في انفجار عبوة ناسفة خارج كنيسة كاثوليكية خلال احتفال عيد الميلاد في جزيرة ميندناو المضطربة بجنوب الفلبين.

وتتأهب الشرطة في دول جنوب شرق آسيا قبيل الاحتفال بعيد الميلاد والعام الجديد وقالت الشرطة في استراليا وإندونيسيا إنها أحبطت مؤامرات لهجمات بقنابل وألقت الشرطة في ماليزيا القبض على متشددين مشتبه بهم.

وبحسب رويترز لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هجوم ميندناو. وينشط متمردون ومتشددون إسلاميون في الإقليم الذي شهد انفجارات في الماضي.

وقال مسؤول الشرطة برناردو تايونج إن معظم المصابين كانوا يقفون خارج الكنيسة. وقال القس جاي فيرادور إن الانفجار دفع المجتمعين للفرار.