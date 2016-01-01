بدء تقديم طلبات العمل بالإمارات والكويت برواتب مجزية

سمر العشري

تفقد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، عملية تقديم طلبات راغبي العمل على وظائف المعلمين للعمل بدولة الإمارات العربية المتحدة، والأطباء والممرضات، وعدد من المهن الفنية للعمل بدولة الكويت، والذي يستمر قبول طلباتهم حتى الخميس المقبل بديوان عام الوزارة.

وشدد الوزير على ضرورة تسهيل عملية التقديم لراغبي العمل وسرعة إنجاز استلام أوراقهم والسيرة الذاتية، وشهادات الخبرة، وكلف مدير إدارة التمثيل الخارجي بضرورة تذليل أي مشكلات أو عقبات أمام راغبي العمل ورعايتهم ومعاملتهم بصورة جيدة.

وقال سعفان، إن التخصصات المطلوبة للعمل بمستشفى المواساة الجديدة بدولة الكويت تتمثل في أطباء استشاريين في النساء والتوليد "سيدات"، وأمراض النساء والتوليد وأطفال الأنابيب، والكلى، وأمراض الكلي، والأمراض الصدرية، والعظام "تخصص كتف"، وسكر وغدد صماء، وجراحة عامة ومخ وأعصاب، وجراحات تجميلية، وأشعة، وجراحة المسالك البولية.

وأضاف أن الراتب يبدأ من من ثلاثة آلاف دينار كويتي، وخبرة سبع سنوات بعد الدكتوراه، والسن من 40 إلى 55 سنة، فضلا عن طبيب اختصاصي تخدير، خبرة ثلاث سنوات بعد الدكتوراه، والسن من 35 إلى 50 سنة، والراتب يبدأ من ألفي دينار.

وأكد الوزير أن الوظائف تمتد لتشمل أطباء مسجلين أمراض نساء وتوليد "سيدات"، وأطفال وحديثي الولادة، وعلاج طبيعي، وجراحة عامة، وقلب، وأمراض صدرية، وطوارئ، وأشعة، خبرة سنة بعد الماجيستير، والسن من 25 إلى 40 سنة.

وأشار إلى أن الراتب يبدأ من 1200 دينار، فضلا عن فني مختبر أطفال أنابيب "سيدات" خبرة ثلاث سنوات بعد الماجستير، والراتب يبدأ من 1200 دينار، بالإضافة إلى ممرضات بكالوريوس أو دبلوم تمريض، والسن من 25 إلى 40 سنة، والراتب يبدأ من 300 دينار كويتي.

وأشار "سعفان" إلى أن هناك تخصصات فنية مطلوبة للعمل بشركة "كي سي سي للهندسة والمقاولات" بدولة الكويت منها مهندسون مدني بكالوريوس هندسة مدنية "ذكور وإثاث"، براتب 750 دينارا كويتيا، خبرة من 8 إلى 12 سنة، على ألا يزيد السن على 38 سنة، وحاسب كميات، بكالوريوس هندسة مدنية، براتب 600 دينار، وخبرة من 15 إلى 25 سنة على ألا يزيد السن على 45 سنة.

كما تمتد الطلبات لمساح أراض بكالوريوس أو دبلوم مساحة براتب من 300 إلى 400 دينار، وخبرة من 5 إلى 15 سنة، والسن لا يزيد على 38 سنة ومساعد مساح أراض، مؤهل متوسط براتب 130 دينارا خبرة 5 سنوات والسن من 20 إلى 30 سنة، ومراقب مدني معهد فنى هندسي براتب من 250 إلى 400 دينار وخبرة من 5 إلى 20 سنة والسن من 25 إلى 42 سنة.

وأضاف أن الطلبات تمتد لمراقب تشطيبات معهد فنى هندسي براتب 350 دينارا وخبرة من 15 إلى 20 سنة، ونجار وحداد مسلح، براتب 180 دينارا، وخبرة لا تقل عن 10 سنوات، وعامل بناء ومساح محارة "مبيض محارة"، ومبلط براتب 150 دينارا، وخبرة لا تقل عن 10 سنوات، ومعلم سيراميك براتب 160 دينارا وخبرة لا تقل عن 10 سنوات، وعامل عادي براتب 120 دينارا، والسن لهذه المهن لايزيد على 42 سنة.

وأشار إلى أن هناك وظائف فنى أنابيب خرسانية مؤهل متوسط براتب 150 دينارا، ومساعد فني أنابيب مؤهل متوسط، براتب 125 دينارا خبرة 5 سنوات، وسائق عامة "رخصة درجة أولى" مؤهل متوسط، براتب 140 دينارا، وعامل حفر براتب 120 دينارا وخبرة 5 سنوات، والسن من 20 إلى 30 سنة.

وذكر الوزير أن الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات تطلب عددا من التخصصات تشمل كيج مان، براتب يترواح بين 250 إلى 350 دينارا كويتيا، ومراقب فرقة أسفلت، براتب من 200 إلى 250 دينارا كويتيا وخبرة 5 سنوات، وثلاثة سائقين براتب من 180 إلى 200 دينار، وعامل عادى، براتب من 100 إلى 120 دينارا، وشويك براتب من 200 إلى 220 دينارا، خبرة 5 سنوات، ومراقب أعمال ترابية، براتب من 200 إلى 250 دينارا، وخبرة 10 سنوات.

وأوضح وزير القوى العاملة أن المطلوبين للعمل في مجال التدريس بدولة الإمارات العربية المتحدة، في تخصصات اللغات والترجمة قسم الدراسات الإسلامية، وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، براتب شهري يتراوح ما بين أربعة آلاف إلى ستة آلاف درهم إمارتي، شاملا السكن، فضلا عن تأمين المواصلات والتأمين الصحي للمعلم، وتعليم مجاني لطفل واحد داخل مدارس مجموعة مؤسسة "جميس للتعليم"، ولن تقبل أية طلبات غير مستوفاة للشروط المطلوبة.

وأشار إلى أن فرص المعلمين للذكور والإناث من العشرين الأوائل من خريجي جامعة الأزهر كلية اللغات والترجمة قسم الدراسات الإسلامية، لأعوام من 2012 حتى 2015، فضلا عن الدارسين المميزين من خريجي معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بجامعتي القاهرة والإسكندرية، على أن تكون الشهادة الأصلية في اللغة العربية، مع خبرة سنة واحدة أو بدون لجميع المتقدمين.

وأشار "سعفان" إلى أن الطلبات تقدم شخصيا إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجى، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة، حتى يوم الخميس المقبل من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا، بالسيرة الذاتية، ومرفقا بها شهادة الخبرة، ولن تقبل أي طلبات غير مستوفاة للشروط المذكورة.