غدًا.. «هنا العاصمة» يستضيف «العلايلي» و«الجارحي» في 4 + 1

يستضيف برنامج “هنا العاصمة”، والذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة “سي بي سي” كل من الدكتور محمود العلايلي، والإعلامي إبراهيم الجارحي، والكاتبة عفاف السيد، والسياسية أميرة العادلي، وذلك في فقرة المناظرات الأسبوعية 4 + 1، مساء غدًا الأح،د في تمام التاسعة مساءً.

ويتناقش كل من العلايلي، والجارحي، والسيد، والعادلي، مع لميس الحديدي، في خمسة موضوعات مثيرة للجدل، ليقدمون خمسة آراء مختلفة في هذه الموضوعات.

وفي الحلقة الماضية من البرنامج ناقش في فقرته “4 + 1″، عدة موضوعات منها التشكيك في منفذ عملية تفجير الكنيسة البطرسية، على مواقع التواصل الاجتماعي ودراسة تفيد بحصول نساء مصر على المركز الأول عالميًا في ضرب الرجال، وازدحام الشوارع، وهل هو دليلًا على عدم تأثر الطبقة المتوسطة بغلاء أسعار البنزين؟، بالإضافة إلى محاكمة الإرهابيين عسكريًا، وأيضًا معاير رضا المصريين تجاه المشروعات القومية.