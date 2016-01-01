بالصور : خالد علي يتوعد الحكومة "المستشفيات المباعة هترجع للشعب بالقضاء"

سمر العشري

قال المحامي الحقوقي خالد على، مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية: إنه سيُعيد للشعب، كل مستشفى أو مؤسسة سيتم بيعها أو خصخصتها.

وأكد على أن كل المستشفيات التي تقرر بيعها ستعود للشعب بالقضاء أو بدفاع الناس عنها، لإجبار السلطة الحالية بالتراجع عما وصفه بـ"الجريمة"، أو بعودة تأميمها مرة أخرى من سلطة تمثل الشعب.

وكتب خالد على تدوينة على فيس بوك قائلا: "أثناء نظر قضايا خصخصة الشركات واللى القضاء حكم فيها ببطلان عقود البيع، كان حجم الفساد في كل عملية مفزع ومرعب، لدرجة إن المستثمر اللى أخد الشركة العربية للتجارة الخارجية أخدها ببلاش وفوقها نحو ١٣ مليون جنيه، والمحكمة وصفت بيع هذه الشركة بالصفقة الوهمية".

وأضاف: "القاضي المستشار حمدي ياسين عكاشة ومن بعده المستشار حسونة توفيق كتبوا في أحكامهم (أن هذه الحيثيات بلاغ لكل الجهات الرقابية والقضائية للتحقيق في وقائع هذه الصفقة) وطبعًا الإدارية العليا (برئاسة المستشارين عبد الفتاح أبو الخليل وأحمد الشاذلي) أيدت أحكام بطلان بيع شركات عمر أفندى، وغزل شبين، والعربية للتجارة الخارجية، وطنطا للكتان، والنيل لحليج الأقطان والمراجل البخارية، ورفع العمال مئات القضايا لعودة باقى الشركات لحد ما أصدروا قرار بقانون يحظر الطعن على العقود، ويوقف نظر القضايا المتداولة، فطعنا عليه بعدم الدستورية والقضية بمفوضي الدستورية لإعداد التقرير".

وتابع: "أمام كل هذا الفساد كان محاميو الشركات والحكومة وبرامج الفضائيات وصحف رجال الأعمال معندهمش غير (احنا عارفين إن الخصخصة كان فيها فساد وبلاوي بس المستثمر الغلبان حسن النية ذنبه إيه، كدا الاستثمار هيطفش، والتحكيم هيغرمنا.....إلخ) باقى الأسطوانة انتوا عارفينها".

وأكمل خالد على: "من دلوقتى بنقول أهو كل مستشفى أو مؤسسة ملك الشعب هتتباع أو تتخصخص هترجع تانى ملك الشعب إما بالقضاء أو بدفاع الناس عنها لإجبار السلطة الحالية بالتراجع عن هذه الجريمة، أو بعودة تأميمها مرة أخرى من سلطة تمثل الشعب بجد" دا مش تهديد يا ولاد ال...، دا وعد وعهد علينا وعلى كل ولاد يناير المؤمنين بحماية موارد وثروات وحقوق هذا الشعب وهذه البلد".

يذكر أنه تقرر بيع المستشفيات التكاملية، والتي كانت قد أنشأت في عهد الدكتور إسماعيل سلاّم، وزير الصحة الأسبق لتقدم خدمات طبية متكاملة شبيهة بالمستشفيات المركزى، ويبلغ عددها ٥٢٢ مستشفى بجميع المحافظات .