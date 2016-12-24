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القبض على عاطلين لمحاولتهما سرقة سيارة بالإكراه بأبو النمرس

24 ديسمبر اليوم السابع حوادث و محاكم 0 33

[المحتوى من اليوم السابع]

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عيون

>كتب بهجت أبو ضيف

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على عاطلين لاتهامهما بالشروع فى سرقة سيارة من قائدها بالإكراه بأبو النمرس، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

وأثناء متابعة الرائد معتز غراب والنقيب أحمد محمد والملازم أول أحمد زناتى ضباط مباحث تأمين المنطقة الأثرية بأبو النمرس، استغاث بهم سائق سيارة نصف نقل وأفاد أن شخصين بحوزة أحدهما سلاح نارى والآخر بحوزته جنزيرا حاولا إيقافه وسرقة السيارة إلا أنه تمكن من الفرار وانتقل على الفور رجال المباحث إلى محل الواقعة وتمكنوا من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، فاخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة واللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث وباشرت النيابة التحقيق.


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