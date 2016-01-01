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نائب مدير امن القاهرة السابق يقتل زوجته بسبب "قناة تلفزيونية"

24 ديسمبر samar مصر 0 27
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عيون

سمر العشري

كشفت مصادر فى مديرية امن الجيزة عن جريمة قتل بمنطقة العمرانية قام بها اللواء "ايهاب رشدى" نائب مدير امن القاهرة السابق لزوجته بسبب مشادة نشبت بينهم فى المنزل .

كما أكدت المصادر ان سبب الخلاف الذى نشب بينهم هو الخلاف على قناة تلفزيونية، فنشبت بينهم مشادة كلامية ثم تحولت الى مشاجرة بينهم .

واضاف ان المجنى عليها قامت بضرب زوجها بسكين واصابته ب3 طعنات فى كتفه الايسر، حيث قام بأطلاق النار عليها من سلاحه الشخصى .

وبعد الحادث تم نقل اللواء ايهاب رشدى الى مستشفى الشرطة لتلقى العلاج ونقله لنيابة الحوادث للتحقيق معه .

وكان مدير الادارة العامة بمباحث الجيزة اللواء "خالد شلبى" قد تلقى بلاغ يفيد بسماع دوى اطلاق نار فى احدى الشقق السكنية بمنطقة العمرانية .

وبعد انتقال لجنة من مباحث الجيزة الى مقر البلاغ تبين مقتل ربة المنزل نتيجة لاطلاق النار وان الجانى هو زوجها لواء شرطة على المعاش .

وبعد التحقيقات تبين ان اطلاق النار كان نتيجة لخلاف اسرى نشب بينهم بعد اختلافهم على مشاهدة قناة تلفزيونية.

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