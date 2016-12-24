ننشر توصيات المؤتمر الأول للشباب بالبحيرة بمشاركة وزير التنمية المحلية

البحيرة -ناصر جودة وجمال ابو الفضل

اختتمت منذ قليل فعاليات مؤتمر البحيرة الأول للشباب المنعقد بمجمع دمنهور الثقافى تحت شعار "شارك.. ابدع.. انطلق"، بمشاركة الدكتور أحمد ذكى بدر وزير التنمية المحلية والدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة والدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

عقد المؤتمر عدة ورش عمل وهى تطوير وإصلاح التعليم والمنظومة الصحية والهجرة غير الشرعية وتشغيل الشباب والتمكين الاقتصادى والمشروعات الصغيرة وفرص الاستثمار والإعلام والصحافة والخطاب الدينى وتأثيرهم على وعى الشباب والمشاركة السياسية ودور الشباب فى المحليات والعمل التطوعى.

وأوصى المؤتمر بعدة توصيات وهى:

أولا :- توصيات ورشة التمكين الاقتصادى والمشروعات الصغيرة

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> وهى 1-مبادرة مقدمة من الدكتور هشام عمارة وتتلخص فى الاهتمام بالصناعات الصغيرة ووجود جهة تأهيل وإشراف وتسويق بها، خاصة بها.

> 2- ضرورة أن يتعلم الطالب من الصغر كيفية ادارة وعمل مشروع وضرورة عمل بروتوكول تعاون بين المدارس الصناعية ومراكز التدريب المهنى وسوق العمل بحيث يتمكن الطالب أثناء دراسته من فهم سوق العمل ومتطلباته.

3 ـ إنشاء وزارة مشروعات صغيرة أو هيئة وطنية للمشروعات الصغيرة تتبع مباشرة رئيس الجمهورية.

4- دعم ثقافة العمل الحر من خلال إدراج ريادة الأعمال وعلم التسويق والإدارة العامة داخل مقررات التعليم أثناء مراحل التعليم الإعدادى والثانوى.

5- تنفيذ برنامج تدريبى لريادة الأعمال بجامعة دمنهور.

6- تخصيص منطقة لصناعة البتروكيماويات.

7- تفعيل دور الشباك الواحد لتوفير المندوبين فى كل هيئة أو مصلحة.

8- ضم الصندوق الاجتماعى لمبادرة البنك المركزى.

9- إصدار قانون لنشر فروع الصندوق الاجتماعى كداعم أساسى للمشروعات الصغيرة بعدد لا يقل عن 10 مكاتب داخل كل محافظة.

10- الاهتمام بمشروعات ذوى الاحتياجات الخاصة.

11- إنشاء جهاز قومى للارتقاء بتنافسية المنتج المصرى.

12- توجيه جزء من تمويل صندوق دعم الصادرات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم الإنتاج.

13-- وجود 600 سلعة فى إحصاء الغرفة التجارية متوفر لهم دراسات الجدوى وسيوفر الصندوق الاجتماعى للتنمية التمويل لهم فى دعوة من الشباب للاستثمار.

ثانيا :- توصيات ورشة الهجرة غير الشرعية

1. ضرورة عمل اتفاقيات ثنائية بين مصر والدول الجاذبة للهجرة غير الشرعية .

2. تسهيل الإجراءات ومساعدة الشباب لإقامة شركات مساهمة فى الأماكن المناسبة بمراكز المحافظة .

3. مخاطبة اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية بسرعة اتخاذ إجراءات حاسمة فى المشروع المقدم اليهم من شباب البحيرة بخصوص البرنامج التدريبى والتوعوى بمخاطر الهجرة .

4. ضرورة توجيه الخطاب الدينى بالمساجد والكنائس إلى التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتقوية الرابط بين المساجد والكنائس والشباب ( مفهوم الدين الوسطى الصحيح وكيفية الاعتدال )

5. ضرورة تفعيل دور الاعلام عن طريق تدشين حملات اعلامية لتوعية بأضرار الظاهرة والآثار السلبية المترتبة عليها .

6. تدشين حملات اعلامية تسويقية للمناطق الصناعية وفرص العمل التى تقدمها الدولة والقطاع الخاص بكافة مراكز المحافظة .

7. عرض النماذج الناجحة للشباب البحراوى المكافح .

8. عمل مؤتمر اقليمى عن الهجرة الشرعية وإخطار الهجرة غير الشرعية

ثالثا :- توصيات ورشة الإعلام والصحافة والخطاب الدينى وتأثيرهم على وعى الشباب

1- عدم السماح لأصحاب الفكر المتطرف بالخروج فى منابر إعلامية.

2- مساعدة الشباب فى جميع جوانب الحياة وحثهم على العمل.

3- إعطاء مساحة إعلامية لعلماء الازهر لمواجهة الفكر المتطرف.

4- إنشاء قناة دينية تابعة للأزهر.

5- استخراج تصاريح من مركز الإعلام بالمحافظة للصحفيين الإقليميين.

6- إنشاء جريدة خاصة بالمحافظة بالتعاون مع جامعة دمنهور.

7- ضرورة تواجد منابر خاصة بالأزهر لتعليم الشباب أسس وقواعد الدين.

8- ضرورة عمل قناة خاصة بمحافظة البحيرة

رابعا :- توصيات ورشة المشاركة السياسية ودور الشباب في

المحليات والعمل التطوعى

1- قيام الدولة بتهيئة جيل جديد من المصلحين وتمكينهم سياسيا وتنفيذيا من خلال الدفع بهم كمعاونين لرؤساء الوحدات المحلية والمديريات التنفيذية.

2- سرعة إصدار تشريعات من شأنها ترسيخ العمل التطوعى وإزالة كافة المعوقات امام الفرق الشبابية وهيئات ومؤسسات المجتمع المدنى لإتاحة الفرص لتأدية دورها بفاعلية.

3- تفعيل دور النشء فى المشاركة السياسية عن طريق تبنى مبادرات ليكون من شأنها غرس قيم ومفاهيم المشاركة السياسية والانتماء للوطن.

4- قيام المحافظة بالإسراع فى إنشاء منظمة شبابية مستقلة تستوعب الطاقات الشبابية الهائلة والتى أعلن عنها السيد رئيس الجمهورية فى ختام فعاليات المؤتمر الوطنى الأول للشباب بشرم الشيخ.

5- تطبيق اللامركزية الإدارية والمالية والتى من شأنها تمكين الوحدات المحلية والمحافظات من عمل ما تراه من مشروعات وإنشاءات بما يتماشى مع طبيعة المكان وميزانية الدولة.

6- إصدار مجلس النواب التشريعات والقوانين المكملة لمواد الدستور الخاصة بنسبة تمثيل الشباب للمحليات بنسبة 25% وعدم تخفيض النسبة المحدودة فى القانون السابق.

خامسا :- توصيات ورشة المنظومة الصحية

1- ضرورة كتابة الروشتة بالاسم العلمى.

2- عمل خط إنتاج أشربة بمصنع أدوية دمنهور.

3- حضور طبيب عالمى لمركز الأورام بدمنهور لمدة أسبوع.

4- عمل منظومة للتكافل.

5- تحسين وضع الأطباء وحل مشكلات التمويل.

سادسا :- توصيات ورشة تطوير وإصلاح التعليم

1- لابد من تغيير جودة وأسلوب اللغة.

2- الاهتمام بالمعامل واستغلالها لزيادة الفهم والتطبيق العملى لدى طلاب الجامعات لخدمة المجتمع.

3- لابد من قياس المخرجات كل عام لتقييم الاداء العام لكافة افراد المنظومة التعليمية.

4- لابد من الحرص على اعداد الطلاب داخل الفصول والحرص على أن تكون اعداد الطلاب ضئيلة داخل الفصول.

5- لا بد من تطوير اسلوب الاساتذة من الحضانة إلى الجامعة.

6- - لابد من الاهتمام بالجانب الاخلاقى.

7- استخدام استراتيجية للتعليم الحديث وليس الاعتماد على الحفظ.

8- الاهتمام بالعصف الذهنى عن طريق تقديم مقترحات واستخراج أفكار جديدة.