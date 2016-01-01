إشتباكات دامية بين أهالي سوهاج والشرطة بالأسلحة وحرق أربع سيارات شرطة والطريق يتحول لكتلة من اللهب

سمر العشري

قام عدد من الأهالي بقرية الدنافقة بمركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج، بالإشتباك بالأسلحة الثقيلة والرصاص الحي مع قوات الشرطة عقب وصولها للمنطقة، لفض قطع الأهالي لطريق “سوهاج – قنا” الزراعي الشرقي، عقب اختفاء طفل بعد أن وردت أنباء لأقاربه بأنه تم اختطافه بغرض الحصول علي فدية، ولدى وصول القوات للمنطقة اندلعت المواجهات بين الجانبين ورشق الأهالي القوات بالحجارة، وتم تحطيم 3 سيارات بينما تم إشعال فى أخرى، خاصة بمأمور مركز دار السلام، وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض علي 6 أشخاص من مثيري الشغب، بعد أن دفعت بتعزيزات أمنية كبيرة من قوات الأمن وعدد من المدرعات .

كما أكد شهود العيان في المنطقة، أن الطريق الزراعي الشرقس من قرية الدنافقة، تحول إلي ساحة للحرب بين أهالي القرية ورجال الشرطة، كما تحول الطريق إلي كتلة من اللهب، وذلك بعدما أشعل أهالي القرية النار في إطارات السيارات، ليقوموا بإلقائها علي رجال الشرطة وسياراتهم، وأكد أيضا أن تعامل أفراد الشرطة بعنف مع الأهالي هو ما أشعل نار غضبهم، مما أدي إلي إشتباكهم مع رجال الشرطة، ليقوم أهالي القرية بإحراق أربع سيارات من سيارات الشرطة، بالإضافة إلي حجم الخراب والدمار الذي حل بالقرية .