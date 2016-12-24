التعادل يسيطر على مباراة الزمالك والشرقية بعد مرور 15 دقيقة

كتب رامى ناجى

سيطر التعادل السلبى على لقاء الزمالك والشرقية فى المباراة المقامة على استاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع ببطولة الدورى، بعد مرور 15 دقيقة.

بدأ الزمالك، بتشكيل متكون من أحمد الشناوى فى حراسة المرمى، محمد ناصف وأحمد دويدار وشوقى السعيد وأسامة إبراهيم فى خط الدفاع، إبراهيم صلاح ومعروف يوسف وريكو وأحمد رفعت فى خط الوسط، محمد إبراهيم ومايوكا فى خط الهجوم".

بينما خاض الشرقية اللقاء بتشكيل يتكون من حراسة المرمى عمر رضوان، وفى خط الدفاع: حازم شعيب - فاورقا - المعتصم سالم - محمد سمير، وفى خط الوسط: سمير فوزى - محمود إسماعيل "رامبو" - حسام حسن - على دياب، وفى خط الهجوم: محمد عبد الحميد "ميدو" - كينيث.

مع انطلاق المباراة وضح رغبة كل فريق فى السيطرة على وسط الملعب من خلال الدفع بثلاثى أبيض ومثلهم للشرقية فى الوسط ما جعل اللعب ينحصر فى منطقة المناورات .

وفى الدقيقة 6، حاول لاعبو الشرقية فى الوصول إلى مرمى الزمالك من خلال هجمة عنترية لأحد اللاعبين ولكن تصدى لها مدافعى الأبيض، وحاول لاعبو الشرقية فى تهديد مرمى الزمالك ولكن دون اكتمال الهجمة.

وعاد الهدوء للمباراة مرة أخرى وسط غياب تام للهجمات الخطيرة على مرمى الناديين فى ظل غلق المساحات لينحصر اللعب فى وسط الملعب بعيدًا عن مناطق الخطورة داخل الملعب .

ومنح حكم اللقاء أول إنذارات المباراة لأسامة إبراهيم لاعب الزمالك بعد تدخل عنيف على لاعب الشرقية فى الدقيقة 15.