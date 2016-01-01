الكويت والسعودية وقطر يبحثون سبل الاستقرار النفطي عالميًا

بحث وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الكويتي عصام المرزوق، مع وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح، ووزير الطاقة والصناعة القطري رئيس منظمة “أوبك” محمد السادة سبل تعزيز الاستقرار النفطي العالمي.

وذكر بيان صادر عن مؤسسة البترول الكويتية، عقب الاجتماع،أن الاجتماع يأتي في إطار المشاورات المستمرة حول سبل تعزيز التعاون بين الدول الثلاثة، وبحث أوضاع أسواق النفط العالمية وسبل تعزيز استقرار الأسواق وإعادة التوازن بين العرض والطلب العالميين.

وأضاف البيان أن هذا التشاور يأتي بعد الاتفاق التاريخي لمنظمة “أوبك” 30 نوفمبر الماضي خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا، تلاه إعلان مجموعة من الدول المنتجة من خارج المنظمة خفضا للإنتاج يصل إلى نحو 560 ألف برميل يوميا.

أ ش أ