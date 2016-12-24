"تجميد البويضات" ثورة جديدة تحل أزمة تأثير مشاكل الرحم على الحمل والولادة

كتبت آلاء الفقى

إذا كنت تعانين من مشكلة مرضية قد تعيق حدوث الحمل سواء قبل أو بعد الزواج، فإليك أخبار سارة لكى ولزوجك تساعدك فى الحصول على الحمل وتحققين رغبتك فى كونك أم، وهذا من خلال ثورة طبية تسمى "تجميد البويضات".

الدكتور عمرو أبو اليزيد، أخصائى النساء والتوليد بمستشفيات الشرطة عضو المؤسسة المصرية لطب الجنين، قال إن عمليات التجميد تلجأ إليها بعض النساء اللاتى لديهن مشاكل صحية قد تعيق حدوث الحمل وتكون عبارة عن تجميد جزء من نسيج المبيض يتم وضعه بأماكن معينة داخل الجسم، منها تجويف البطن وبالذراع تحت الجلد، ويتم اللجوء لهذه العملية للمرأة التى لم تتزوج ويكون لديها مشكلة مرضية كالإصابة بالسرطان وتتعاطى بعض أنواع من الأدوية التى تؤثر على البويضات والخصوبة مثل العلاج بالكيماوى أو الإشعاعى.

وتابع أبو اليزيد بالنسبة لتجميد البويضات فإنه يتم تنشيط التبويض ثم تؤخذ البويضات ويتم تجميدها فى درجة حرارة معينة، وبعد ذلك عندما تحتاج المرأة أن تنجب تجرى عملية التخصيب للبويضة ثم يتم نقلها إلى الرحم، بعدها تتم عملية الحمل والولادة دون مشاكل.